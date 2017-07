Consejo Político del PRI definirá método de elección de candidato: Camacho

México.- El líder de los diputados federales del PRI, César Camacho, aclaró que no será la Asamblea Nacional sino el Consejo Político de su partido el que defina el método para la selección del candidato presidencial lo cual, desde su punto de vista, podría ser a finales de 2017 o principios de 2018.

Rechazó que haya “candados” que abrir en la XXII Asamblea, pues fueron quitados en la anterior, por lo que el requisito de 10 años de militancia no aplica para quienes tengan interés de participar y sean sólo simpatizantes.

“De suerte que, si alguien tiene interés de participar y no es militante, no está en la hipótesis y en consecuencia ese requisito no tendría que ser cumplido”, dijo en entrevista al término de una reunión de diputados con la dirigencia nacional del PRI que encabeza Enrique Ochoa Reza.

Insistió que esos son requisitos para los militantes, “de modo que si la opción, dadas las valoraciones que la dirigencia nacional y el priismo nacional haga, apuntan en otra dirección, ese no es un requisito por cumplir”.

Al preguntarle sobre las voces que piden abrir a la militancia y simpatizantes la elección del candidato presidencial, Camacho aclaró que todavía no es el tiempo, “por cierto esto lo decidirá el Consejo Político Nacional llegado el momento. Lo que quiero enfatizar es que esa opción ya está en los estatutos”.

“El PRI tiene, y creo que es una fortuna, esta flexibilidad, este abanico amplísimo de opciones, desde mecanismos que respetan las tradiciones de los pueblos indígenas para postular candidatos, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución (…), hasta la consulta abierta, no sólo a la militancia sino a la ciudadanía”.

Por ello, estimó que ese tema no debe ser motivo de discusión en la Asamblea porque ya está resuelto.

Sostuvo que la Asamblea no es para resolver asuntos de coyuntura, “no está confeccionada de cara al 2018”, es un ejercicio “de liberación del priismo nacional para actualizarnos en los terrenos que ya ha comentado el presidente nacional del partido”.

“En consecuencia, la selección del método toca al priismo nacional, toca definirla seguramente -esto es conjetura personal- a finales de año o a principios del siguiente. Por lo pronto la posibilidad de que el método sea ese no debe ser motivo de discusión, porque es una opción posible porque ahora mismo está en los estatutos”, agregó.

En su opinión sería pobre que la Asamblea Nacional fuera para decidir un método, cuando tiene que ser un ejercicio colectivo para poner al PRI a la vanguardia, para hacer que no sólo sea un partido en actitud de competir sino de ganar.

El líder parlamentario reiteró que el PRI es el partido con las puertas más anchas de los que contienden en la vida política nacional. “Justamente fue en la XXI Asamblea donde se abrió la posibilidad de que un simpatizante pueda ser postulado a cargos de elección popular, de modo que esta no es novedad”.

“Este es un asunto que ya está en vigor, los estatutos lo permiten, quizás haya que hacer algunas afinaciones, algunas precisiones, pero esto será resultado de las deliberaciones, fundamentalmente en la mesa de estatutos que se ha de llevar a cabo en Campeche”.

Consideró que el PRI necesita sumar más pueblo, “cuidar a su militancia, a la que le tenemos gratitud, reconocimiento y una profunda solidaridad. La dirigencia no llega a ningún lado si no es por la militancia”.

Sin embargo, advirtió que también está comprobado y además con los resultados de comicios recientes, que “sólo con los votos de los priistas, de los militantes, no ganamos”.

“En consecuencia, la doble tarea es mantener, solidificar, dar motivos para el orgullo colectivo a los militantes y tender puentes a la ciudadanía que quiere no ser testigo distante de lo que ocurre en su comunidad, sino quieren legítimamente protagonizar las transformaciones del tiempo porvenir”, añadió.

