Recomendaciones literarias de la semana

México.- “Para combatir esta era”, de Rob Riemen, es una reunión de consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Combinando un conocimiento desde lo más profundo de la historia y la filosofía, con la sensibilidad que tiene la obra de este florido humanista, hoy mira la ruta del eterno retorno del fascismo.

Con lucidez y valentía, Albert Camus y Thomas Mann entendieron algo que hoy muchos politólogos son incapaces de admitir. En 1947, advirtieron: “La guerra ha terminado, pero el fascismo no fue vencido. Aunque demore décadas, volverá. No lo reconoceremos por sus ideas, pues el fascismo no tiene ninguna, pero sí por todas sus acciones y su política”.

En estos días se presenta en el mundo con su populismo y falsas promesas de libertad y grandeza. ¿Cómo podemos salir de la crisis de civilización de nuestra era, de la cual el fascismo es sólo una manifestación? La respuesta, dice el autor de estas consideraciones, está en la recuperación de valores como verdad, justicia, belleza, compasión y sabiduría.

*****

“Cazadores de nazis”, de Andrew Nagorski. Han pasado más de 70 años desde el fin de la II Guerra Mundial y la era de los cazadores de nazis casi llegó a su fin. Hoy, es momento de contar la historia completa de hombres y mujeres que han dedicado su vida a seguirles el rastro a los asesinos del Tercer Reich. Un rastro que ya ha recorrido el mundo entero.

La historia recorre los procesos al comandante de Auschwitz Rudolf Höss, a “La perra de Buchenwald” Ilse Koch y al científico Arthur Rudolph, pasando por casos más dignos de una novela como el de la muerte del aviador Herbert Cukurs a cargo de un escuadrón del Mosad o la larga búsqueda de Joseph Mengele, “El Angel de la Muerte” de Auschwitz.

La historia de los cazadores de nazis se ha debatido entre justicia y venganza. Los perfiles de Simon Wiesenthal o del matrimonio Klarsfeld, junto al de los jueces más destacados de estos procesos, cuentan una historia a menudo intensamente personal, sin precedentes en los anales de la humanidad, y que cambiarían para siempre la idea del bien y del mal.

*****

“Café”, una compilación realizada por Victoria García Jolly, dice todo sobre esa bebida negra como la noche y fuerte como el amor. Metafóricamente, este libro se bebe. El café y sus dominios extienden su apetitosa naturaleza a lo largo de sus páginas, pobladas de anécdotas, decires, diálogos de películas, historia, literatura, técnica, arte y otras vetas.

Ya que en los días que actualmente viven las sociedades del mundo el café es un placer de lo cotidiano, no existe una mejor forma para deleitarse, que con una lectura divertida sobre él. Y por supuesto, acompañada de una buena taza del café de la preferencia de lector o lectora, porque si algo tiene el café, además, es que es una bebida democrática.

Esta nueva entrega se recrea en el gusto y el disfrute de un producto clave en la historia, ya que el café ha acompañado a genios prolijos como Honoré de Balzac, y a sus ávidos lectores. De igual manera, este brebaje ha sido ancestralmente el favorito de numerosos políticos, científicos y artistas. Satanizado y glorificado el café tiene una vida por delante.

*****

“Los demás seguimos aquí”, de Patrick Ness, autor de “Un monstruo viene a verme”, ha vuelto para recordar en esta novela descarada, valiente y desternillante, que a veces hay problemas más importantes que el fin del mundo, porque todos, absolutamente todos en este planeta, tienen algo extraordinario en su vida, y eso, sostiene, es algo innegable.

El autor pregunta al lector adolescente qué pasa si no es el elegido, el que se supone que tiene que luchar contra zombis y fantasmas come-almas. El punto es: ¿Qué pasa si eres como Mike? él solo quiere pasar el verano con sus amigos, y quizás atreverse a pedirle para salir a Henna antes de que alguien haga saltar el instituto por los aires. Otra vez.

¿Es que si no vas a salvar el mundo, tu vida no puede ser especial e interesante? Aunque quizás no tanto como la de tu mejor amigo, el Dios de los Gatos… Y con esas premisas, la novela cuestiona si alguien es capaz de destacar sin que tenga que salvar al planeta y con ello, ayuda al lector a conocerse a sí mismo, para que pueda conocer a quienes lo rodean.

*****

“Épica aventura de rap del frikismo”, es en realidad el micrófono perdido de Keyblade o Alex Keyblade, un “YouTuber” y rapero español nacido el 6 de mayo de 1998, lo que le hace uno de los youtubers más jóvenes. Entre sus aficiones se encuentran el manga, los videojuegos y el rap y ahora irrumpe en el mercado editorial con esta novela relajada.

En la trama, sencilla y sin mayores pretensiones, Keyblade sabe que lo más importante al grabar los raps del frikismo para su canal de YouTube, es concentrarse, a menos que su cama los convenza de tomar una pequeña siesta. Pero dormir no es la mejor de las ideas, pues al despertar descubre que su micrófono ha desaparecido. Y no es cualquier micro.

Es su compañero, su arma, su todo. Tiene que recuperarlo porque sin él, su canal de YouTube, sus fans y hasta el equilibrio cósmico, están en peligro. Consecuentemente, debe librar y superar muchas pruebas en una peligrosa odisea con batallas de rap y la ayuda de una dragona y otras divertidas criaturas fantásticas. Esta es una aventura épica.