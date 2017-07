Masajes: 11 preguntas y respuestas sin vergüenza

Situaciones dudosas y consejos para una conducta apropiada

Kathy Wong, ND, VeryWell / Alfonso López-Collada

Los masajes, en su amplia variedad, pueden ser una maravillosa manera de reducir el estrés, pero hay cierto protocolo que conviene conocer.

No siempre es obvio cuál es el protocolo para conducirse durante un masaje. ¿Cuánta ropa debes quitarte? ¿Es correcto darle propina? Así seas principiante o sólo tengas una pregunta por curiosidad, hay temas a los que tal vez no te quieras referir pero sí quieres una respuesta. elArsenal te ofrece algunas.

1) ¿Se le da propina a el/la terapeuta masajista?

Estimar cuándo y cuánto dar de propina puede ser difícil. Aunque nunca se exige la propina, si te dan masaje en un SPA o un hotel en México y el servicio fue a tu entera satisfacción, puedes basarte en la propina típica de los restaurantes: un 15% o poquito más, procurando que nunca sea menos de 50 pesos.

Si el masaje te lo dan en un ambiente clínico, nadie esperaría una propina ni esperes que la acepten. Si tienes dudas pregunta en la recepción de la clínica o del consultorio si se acostumbra dejar propina y, en caso afirmativo, cuánto se acostumbra. En el caso de una clínica puedes llamar antes para preguntar sin tener que estar presente.

2) ¿Sentir dolor es lo normal durante un masaje?

Existe el mito de que cualquier terapia de masaje (incluso la de tejidos profundos) debe ser dolorosa para que te sirva. El dolor durante un masaje no es indicativo de su efectividad. De hecho el dolor puede hacer que los músculos se engarroten, dificultando su relajación.

Ciertas técnicas, como la terapia de punto de activación (“trigger point therapy”) normalmente causan dolor o inflamación. Corregir los problemas en los tejidos blandos también puede causar incomodidades. Pero si no tienes este problema el masaje no tiene por qué causarte dolor.

No seas de esas personas que sólo se tienden en el camastro y se quedan como desmayadas. Abrir el canal de comunicación con tu terapista es vital para que su trabajo satisfaga tus necesidades. Si tienes una herida, una contractura crónica o un área de dolor, asegúrate de advertírselo antes de que empiece a trabajar. Si te presiona demasiado fuerte, puedes avisarle y pedirle menos entusiasmo.

3) ¿Cuánta ropa debes quitarte para un masaje?

Lo normal es que el/la terapeuta te pida que te desvistas hasta tu nivel personal de comodidad.

Mucha gente prefiere conservar su ropa interior mientras le dan mansaje, otra prefiere desnudarse completamente. Tú decides. Las mujeres normalmente se quitan el sostén para evitar que se les llene de aceite o crema mientras el/la masajista trabaja en las áreas de su espalda y hombros. Lo que te quites depende también del tipo de masaje que te dan. Por ejemplo los masajes Shatsu o Thai generalmente se dan con la ropa puesta.

Si tu problema es de la espalda baja, caderas, glúteos o ingle, la ropa interior apretada o larga puede estorbar el masaje. En muchos lugares se acostumbra que, si te quitas toda la ropa, quien te da el masaje te cubre apropiadamente con una sábana o una toalla.

La/el terapista saldrá del cuarto para que puedas desvestirte y tenderte en el camastro (normalmente boca abajo), con una sábana cubriéndote. No te preocupes de que entre de repente, generalmente tocan la puerta y preguntan si ya pueden entrar a darte el masaje.

4) ¿Y si te da pena tu cuerpo?

Sentirte mal con tu cuerpo no debe ser un obstáculo para que cuides tu salud, ya sea yendo al médico o a recibir un masaje terapéutico. Un(a) profesional del masaje terapéutico no te juzgará, sino que se concentrará en tus músculos y tus tejidos suaves.

Aunque –hay que decirlo– las preocupaciones de algunos pacientes son…:

Acné en la espalda

Creer que tienen sobrepeso

Pensar que tienen pies feos

Tener vergüenza de sus cicatrices

Puedes pedirle a tu masajista que evite ciertas áreas, por supuesto. O puedes buscar un(a) masajista con licencia que use un tipo de masaje que pueda hacerse con la ropa puesta, como el Shiatsu o el Tai. No se usa aceite ni loción, así que te dan el masaje sin que tengas que desnudarte.

Y si eres mujer y no te dio tiempo de rasurarte las piernas, no te apures. Que tengas o no tengas vellos en las piernas no es del interés de tu masajista.

5) ¿Debes platicar durante el masaje?

Sí hay gente que prefiere hablar durante el masaje, pero no sientas obligación de sacarle conversación a tu masajista. Después de todo te está dando un tratamiento terapéutico, no están en un de día de campo. Mucha gente cierra los ojos y trata de relajarse. Tu terapista debe leer tus señales.

El masaje de tejidos profundos y el masaje deportivo son sólo dos de los tipos de masaje que pueden necesitar más de tus comentarios para retroalimentar a tu terapeuta. Generalmente ella o él trabajan en las capas profundas de los músculos y querrán asegurarse de que la presión te resulta cómoda.

No te guardes tus comentarios si…

Tienes mucho calor o frío

Te duele

Tienes preguntas sobre el masaje

Se te olvidó mencionar un problema de salud durante la consulta inicial

6) ¿Y si te duermes y roncas, o hasta babeas?

Quedarnos dormidos durante el masaje es muy común. Mucha gente llega al masaje estresada y con falta de sueño, y al sentirse tan relajada se queda dormida en el camastro. Tu terapeuta no te juzgará si roncas.

Cuando te despiertes pudieras notar cierta humedad en tu cara o en la mesa de masajes. Es muy común y tiene que ver con su posición durante el masaje. No debes hacer nada en especial, al revés, pide tranquilamente un pañuelo facial y ya.

7) ¿Y si quieres ir al baño durante el masaje?

Lo ideal es ir al baño antes de que empiece el masaje, pero si necesitas ir durante el masaje asegúrate de que tu masajista se entere. Aguantarte durante todo el tiempo que dura el masaje ni es cómodo ni te relaja.

Si estás en un Spa, generalmente hay una bata que puedes tomar para salir al baño. En una clínica o consultorio seguramente tendrás que vestirte para poder salir.

8) ¿Y si tienes una erección durante el masaje?

Es normal que los hombres tengan a veces una erección durante un masaje terapéutico, no sexual. No hay motivo de vergüenza si te sucede. El contacto suave en cualquier parte del cuerpo puede activar el sistema nervioso parasimpático del cuerpo, que resulta en una erección. Un(a) terapeuta profesional del masaje comprenderá y simplemente ignorará el hecho.

9) ¿Y si te dan muchas cosquillas?

Avísale a tu masajista si eres muy consquillso(a) antes de empezar el masaje. La presión firme y lenta (y evitar ciertos puntos del cuerpo) generalmente pueden evitar que te den cosquillas durante el masaje.

10) ¿Qué hacer si necesitas soltar un gas?

Desde la perspectiva de un(a) terapeuta, es mucho mejor dejarlo salir durante el masaje (lo que indica tu relajamiento) ¡que tensar los músculos de tus glúteos durante el masaje para detenerlo! Dejar salir un gas durante un masaje es normal y no hay por qué sentirnos avergonzados. Si te incomoda de verdad mucho hacerlo, excúsate y sal al baño.

11) ¿Cómo saber si un masaje es legítimo?

Si estás pensando en probar una clínica o a un Spa nuevos, vale la pena llamarles antes y preguntarles:

¿El masaje que ofrecen es terapéutico?

¿Los/las masajistas tienen certificado o licencia?

¿A los clientes se les pide llenar un cuestionario sobre su salud?

Un terapista autorizado no entrará en contacto con tus genitales o tus pezones durante el masaje.

Epílogo:

Ya sea que vas por primera vez o que sólo tienes una pregunta concreta que no has querido hacer, observar con cuidado puede darte pistas que te ayuden a despejar algunas dudas. También puedes preguntar en la recepción de la clínica o el Spa, donde están acostumbrados a responder muchas preguntas de los nuevos clientes y te darán información con gusto para que aproveches al máximo tu masaje.

Aviso: La información contenida en este artículo tiene sólo propósitos educativos y no sustituye la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento que puede brindar un(a) profesional de la salud. No pretende abarcar todas las precauciones posibles, ni las interacciones de medicamentos, circunstancias ni efectos adversos. Puedes buscar atención médica para cualquier problema de salud y consultar a tu médico antes de recurrir a la medicina alternativa o de cambiar tu dieta.