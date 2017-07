“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Anulará el INE elección de Coahuila

Como lo comenté en este espacio el 9 de Junio, el escenario de la elección de Gobernador en Coahuila era complejo; se percibía desde el manejo del resultado que podía repetirse algo similar a lo vivido en Colima en 2015.

Pues en efecto, el dictamen del Instituto Nacional Electoral, resuelve la anulación del proceso por gastos excesivos. No sólo del Candidato del PRI; sino también de Acción Nacional. Las circunstancias son distintas ya que en un nuevo proceso en apego a la legislación electoral, todos los partidos tendrán que participar con nuevos candidatos; como quién dice Juego nuevo, baraja nueva, y los Moreira por supuesto volverán a operar sólo que en distintas circunstancias, ya que tendrá que haber un Gobernador Interino.

Como lo señalamos, la anulación de Coahuila será una bocanada de oxígeno para la Maestra Delfina en el Estado de México, y para Andrés Manuel López Obrador, que anda de bajo perfil ante la hondonada de evidencias que ligan a Morena con el Cártel de Tláhuac, el Narcomenudeo y la violencia que Miguel Ángel Mancera hace como que no ve.

Acción Nacional; una visión diferente: Eduardo Rivera

Tómelo con atención.- Sin duda es interesante en un ejercicio de autocrítica hacia su partido, la visión manifestada por Eduardo Rivera está semana en entrevista para El Popular. El panista destaca la necesidad de anteponer los intereses generales a los intereses del partido, de un grupo político o personales.

Tras la derrota en el Estado de México, quien fuera Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, destaca la necesidad de que Acción Nacional mire hacia la sociedad y represente una opción real de cambio; Eduardo Rivera señala que aunque en el partido en muchas ocasiones la definiciones de candidatos se toman desde el Comité Ejecutivo Nacional, es necesario que ahora se observe y se tome en cuenta, el sentir ciudadano. Un partido o grupo político no puede representar el cambio, si no toma en cuenta lo que la gente desea o quiere; de igual forma, es importante la participación de la sociedad en los procesos. En este sentido el mayor reto del PAN hacia 2018, es motivar la participación no sólo de sus militantes sino de la población en general.

Eduardo Rivera ha expuesto que el ejercicio de Gobierno no es sencillo, y que siempre es necesario anteponer el beneficio común a intereses personales; la negociación y la construcción de acuerdos es importante, para sacar adelante proyectos, aunque en ocasiones uno no comulgue con ellos.

Es primordial la visión y el planteamiento expuesto por Eduardo Rivera, lo que en este momento puede sin duda influir, en las decisiones que en los próximos meses tomará Acción Nacional, con miras al proceso electoral 2018.

Rezago en la Protección a Periodistas

Tómelo con Interés.- a partir de la crisis que han vivido los periodistas y comunicadores en el primer semestre de 2017; periodo en el que fueron privados de la vida 10 periodistas en los Estados de la Repu?blica, el Presidente Enrique Peña Nieto, emprendió una buena aunque tardía respuesta, al convocar a todos los Gobernadores a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el objetivo de que se dé cumplimiento a lo dispuesto, desde hace un par de años en la Constitución, y se cree en cada entidad una Fiscalía, o Agencia Especializada en los Delitos de Libertad de Expresión. De igual forma, removió al Fiscal Ricardo Nájera, y designó al Maestro Ricardo Sánchez; un joven con especialidad en materia de derechos humanos, que llega con voluntad y una visión clara del tema, ya que formó parte de la estructura del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Se han llevado acciones de capacitación a candidatos a conformar las fiscalías o agencias investigadoras en los Estados, y la Subsecretaria de Derechos Humanos a cargo de Roberto Campa, se abocó a fortalecer la relación en el tema con los Estados, y a homologar un Protocolo de Protección a Periodistas, que requerirá ser difundido, ya que el consenso con organizaciones gremiales ha sido poco. Por otra parte la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, constituida en la Cámara de Diputados a cargo de la Diputada panista Brenda Velázquez, se abocó a ir convocando a las distintas instancias federales y locales, relacionadas con el tema, para analizar la situación y con la participación de organizaciones del gremio, poder fortalecer la iniciativa que ha ingresado a comisiones.

Las acciones no son malas hasta donde se ha avanzado en casi tres meses; pese a que en el tema durante la administración se han dado más de 35 asesinatos, lo que nos hace ver que la autoridad debió tomar cartas en el asunto mucho antes.

Por otro lado, cabe destacar, que no se han contemplado acciones preventivas que fortalezcan y concienticen a los periodistas, sobre la situación delicada que se enfrenta, lo que constituirá un factor necesario de la Protección a Periodistas.

En fin que aunque tarde se comienzan a tomar acciones concretas en el tema, y tanto el gremio como las organizaciones, debemos ocuparnos más que preocuparnos, y abocarnos al estudio del marco legal para poder emprender acciones sólidas y duraderas en el tema.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.