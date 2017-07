Hay que terminar esa historia de dos Méxicos distintos: Ildefonso Guajardo

“Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi familia pasaba por un momento difícil de ingresos y mi madre abrió una tienda de abarrotes para ayudar a mi padre a salir adelante”, evocó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en un mensaje previo al inaugurar la Feria del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, el 29 y 30 de julio en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

El titular de la SE habló de “crear condiciones para hacer que esa historia de los dos Méxicos distintos, se termine de una vez por todas”.

El financiamiento al Microempresario, dijo, “Es importante porque se refleja un gran esfuerzo para trabajar por un sector económico que necesitamos realmente influir, promoverlo, apoyarlo; se requiere el esfuerzo coordinado de todas las áreas del gobierno.

“No es suficiente sólo el sector de la Secretaría de Economía, tiene que estar involucrado Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, la Financiera Rural, porque es un trabajo de todos.

“Es imposible que andemos todos, cada quien por su lado, sin poder encontrar lo que tenemos que hacer para apoyarlo.

“Cuando llegamos a la tarea en el sector nos dimos cuenta que Pronafim había arrancado sin duda desde el inicio del año 2000, con el propósito de hacer un proyecto rápido, de apoyar una idea de un presidente que se había comprometido en su campaña con los famosos micro changarros, se creó en una manera rápida, como un foco para apoyarlos, cuando la política pública se desarrolla inicialmente, a veces llegamos a perdernos en el objetivo.

“Sin duda, la falta de bancarización, de presencia de los instrumentos de financiamiento, es un elemento mortal para las pequeñas poblaciones, de las comunidades, porque por medio de los intermediarios informales, de los que prestan en las comunidades, empiezan a formar parte de un grupo que realmente toma ventaja de la intermediación y las tasas de interés para apoyo a las comunidades, se vuelven insoportables.

“Pero cuando vamos a intervenir, la idea no es solo suplantar a prestamistas locales, la idea no es solo dejarnos solamente por la inercia financiando o fondeado micro financieras que simplemente vayan a ocupar un espacio, pero que no dejan una definición clara de qué quieren encontrar.

“Quiero felicitar a Cynthia y a su equipo, porque han logrado transformar la visión de Pronafim, se han dado cuenta que en esa intermediación hay que tener objetivos de política pública, hay que saber lo que necesita la gente.

“No es simple y sencillamente llegar para solucionar un problema de necesidades urgentes de la población, cuando tienen un pariente enfermo, cuando tienen que comprar útiles escolares, sino que hay que profundizar la capacidad de dar una fuente permanente de ingresos, una fuente permanente de empleo.

“La transformación del fondo es fundamental, para también llevar capacidades, que la gente pueda entender cómo hacer un plan, cómo financiarse, de manera que pueda ser sustentable el negocio, cómo organizarnos para encontrar mercados.

“No es fácil, pero la gran esperanza de este tipo de proyectos es que está centrado en un 94% en un universo de mujeres, y es ahí donde está la fortaleza del proyecto.

“El papel de la mujer lo sentimos todos los días, siempre están ahí, en la unidad familiar, en el compromiso para sacar a la familia adelante para mantenerla unida, para profundizar valores, todos hemos tenido una figura de ese tamaño en nuestras vidas.

“Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi familia pasaba por un momento difícil de ingresos, y mi madre abrió una tienda de abarrotes para ayudar a mi padre a salir adelante.

“Es el mejor ejemplo que uno puede tener, esas madres que no descansan, que se esfuerzan todos los días por sacar a su familia adelante, ese es el universo que está cubriendo a Latinoamérica; es el apoyo al esfuerzo de una madre que sabe que es un punto de transición para que sus hijos puedan estar en una mejor situación de donde ellos están.

“A mí como secretario de Economía, me toca la responsabilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; un tratado que nos ayudó a transformar a México, pero no a todo México, nos ayudó a transformar al Norte, al Bajío, al Occidente, y detonamos empresas, empleos, industria, que son de las más competitivas en el mundo.

“Pero hay otro México, el México del Sur, sureste, que no tenía las condiciones para poder engancharse a la locomotora del cambio, y es el México que crece diferente, que tiene productividades diferentes, que su población ha sufrido por condiciones distintas, incluso una calidad de educación diferente, ya no podemos ocultarlo, tenemos que traerlo y jalarlo para emparejar oportunidades de este nuevo México.

“El mejor ejemplo que tenemos es justamente que en los mexicanos nuestras oportunidades de vida cambien, dependiendo de dónde crezcamos, a mí me tocó nacer en Nuevo León, toda mi educación fue pública, y gracias a ella puedo estar en donde estoy, por las becas de apoyo que recibí, de un gobierno comprometido.

“Pero si hubiera nacido en las sierras de Oaxaca, y hubiera estado sujeto a un sindicato que no permitió el desarrollo de una calidad educativa, probablemente no hubiera tenido la oportunidad de estar donde estoy.

“Por eso, la visión de hoy, de poder tener una zona económica en Campeche, donde se den condiciones preferenciales para el desarrollo; tener una zona económica en Michoacán, estratégica, especial; otra en Chiapas; en Michoacán que también colinda con Guerrero, es fundamental.

“No es suficiente con hacer carreteras, edificios, y hacer gasto público aislado, es necesario crear condiciones para hacer que esa historia de los dos Méxicos distintos, se termine de una vez por todas.

“Del 100 por ciento de los negocios encuestados, en colaboración con el INEGI, el 23 por ciento se quejaron del financiamiento, el 17 por ciento se quejaron de la falta de mercados para sus productos, el 12 por ciento se quejaron del exceso regulatorio, en todos y cada uno de los casos, estamos comprometidos con ustedes, eliminar la regulación excesiva, procurar la disponibilidad de apoyo y financiamiento y sobre todo, poderlos apoyar en el desarrollo de negocios.

“Ese compromiso estará presente y procuraremos dejar a Pronafim como una institución sólida, transformada, que pueda apoyarles a ustedes en los proyectos que tienen, a través del financiamiento, a las familias más necesitadas de México”, concluyó.

