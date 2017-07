Cancillería mediocre (capítulo 2)

La diplomacia mexicana sufrió una notable abolladura hace unos días, cuando el canciller venezolano Samuel Moncada dijo urbi et orbi, por Twitter, que “El Jefe de la CIA trabaja con Colombia y México para derrocar al gobierno democrático de Venezuela”.

Como prueba de su afirmación, el canciller venezolano ofreció un documento con la transcripción de una conferencia en el Instituto Aspen con el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, como orador principal el 20 de julio pasado. Se trata de un documento importante, pues el Director de la más conocida agencia estadounidense de espionaje, no acostumbra dar su información en público muy a menudo. (*)

En la sesión de preguntas, una investigadora venezolana-estadounidense cuestionó a Pompeo sobre la actual situación en Venezuela, y su respuesta fue lo que citó Moncada para denunciar a México y a Colombia.

Ante la afirmación de Moncada, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana emitió un comunicado por demás torpe, donde dice que Venezuela acusa sin fundamento a Mèxico.

La imparable mediocridad de la cancillería de México vuelve a brotar en su comunicado, donde su traducción de las palabras del Director de la agencia de espionaje es imprecisa, por ignorancia (del idioma inglés) o por mala fe.

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirma en su comunicado que el Director de la CIA textualmente dijo que: “”…tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros. […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra”. (**)

De esas declaraciones no se desprende que haya ninguna colaboración ni que se busque perjudicar a ningún país, según Relaciones Exteriores.

La primera torpeza que cometió (en esta ocasión) la cancillería mexicana, es apoyar su comunicado en lo que dijo un funcionario extranjero… que además es Director de la CIA. El gobierno mexicano debe externar su postura, pero no centrarse en lo que dijo o no dijo “un fulano” que no tiene ninguna credibilidad y es el principal espía estadounidense.

La segunda torpeza fue decir que de las declaraciones transcritas no se desprende la colaboración mexicana con la CIA. Pues nítidamente se desprende la colaboración mexicano-estadounidense del hecho de que el Director de la CIA viajó a México para tratar la cuestión venezolana. Si los gobernantes mexicanos no quisieran colaborar, no hubieran recibido al señor Pompeo como lo hicieron, en visita de trabajo a México. De modo que la colaboración mexicana con la CIA, sobre Venezuela, sí existe. Lo que no sabemos es en qué consiste exactamente dicha colaboración.

Adicionalmente, en la transcripción en inglés del Instituto Aspen, Pompeo dice que fue a la Ciudad de México y a Bogotá tratando de “ayudarles a entender” (help them understand) lo que podrían hacer México y Colombia para obtener un mejor resultado en Venezuela, lo cual sí implica cierta colaboración o ayuda (help). No dice “make them understand” o “hacerlos entender”, que es lo que la cancillería dice que dijo Pompeo. Hasta la traducción de la cancillería es mediocre.

Cierto que estas sutilezas de la traducción no aseguran la colaboración mexicana con la CIA. Pues cualquier traductor sabe que las traducciones son como las mujeres (las que están “muy buenas”, no son fieles). Lo que prueba la colaboración mexicana es que el Director de la CIA vino a México a hablar con el gobierno sobre Venezuela –y de eso no hay duda–.

De hecho, la visita implica una colaboración vergonzante, pues si no lo fuera, las cancillerías mexicana y colombiana hubieran dicho desde el principio que están trabajando juntas para lograr esto o aquello en Venezuela… antes de que los denunciara Samuel Moncada.

La colaboración entre México y los Estados Unidos es muy clara. El director de la CIA vino a México hace unas semanas para tratar la crisis venezolana. No vino de vacaciones. Vino a trabajar en contra del gobierno venezolano y luego se fue a Colombia a lo mismo.

Ahora bien, la colaboración de México no necesariamente se da con el concurso de la cancillería mexicana, pues a pesar de que el canciller actual es un traidor y entreguista, la contraparte mexicana de la CIA es el Cisen (siglas de Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional) y no la SRE. Y si se trata de dar órdenes a los mexicanos, la CIA puede ir directamente a darlas a la Presidencia de la República –como ya lo ha hecho–.

Por ejemplo, la CIA le decía a quien fue luego Presidente de México, Luis Echeverría, a qué personas debía detener e interrogar en México (***). Eso se lo decían a Echeverría porque este señor, que fue Presidente de México, también fue colaborador de la CIA. Algo similar hizo “la Compañía” con el Presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Hoy lo que falta por saber es quién es el traidor que cobra en la CIA y en el gobierno de México.

El colaborador de la CIA y presunto traidor actualmente, puede o no cobrar en Relaciones Exteriores. Ya ha habido agentes de la CIA en la cancillería mexicana, el más notable de los cuales fue el Agregado de Prensa de la Embajada de México en Cuba, el señor Humberto Carrillo Colón. Pero traidores a México también los ha habido en la Secretaría de Gobernación y en el Cisen.

De los actuales funcionarios, quien ha sido acusado de colaboracionista con la CIA ha sido el señor Alejandro Rubido, que ha trabajado para los priistas en varias capacidades y fue quien tuvo que salir a dar la cara por otra de las pendejadas peñistas: la fuga del “Chapo Guzmán”. A ese lo mandaron a la banca un rato los peñanietistas –y luego lo revivieron–. Hoy sigue viviendo del erario.

La colaboración mexicana con la CIA es un hecho, dado que el propio Director de la CIA dijo que vino a México a “trabajar”. De la participación colombiana yo no tenía noticia; sólo sabía que México y Colombia colaboraban en asuntos de narcotráfico. Ahora México y Colombia van a ser cómplices en sus intrigas políticas en favor del principal enemigo histórico de México: los Estados Unidos de América.

Colombia es la punta de lanza del intervencionismo estadounidense en América del Sur; cumple en el subcontinente el mismo papel de Caballo de Troya que el Estado de Israel tiene en el Medio Oriente. Que consiste en arropar in situ los intereses de su aliado: los Estados Unidos. Y ese papel se afianzó con el llamado “Plan Colombia”, que combatía a guerrilleros y narcotraficantes por igual.

De manera que ahora México está trabajando con Estados Unidos y Colombia, contra Venezuela. Dudo que México tenga la capacidad para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro (aquí el canciller Moncada exagera terriblemente). De hecho dudo incluso de su capacidad para hacerle cosquillas al señor Maduro, pero es claro que harán todo lo posible por dañar a su gobierno.

Ya lo han hecho. En la OEA los diplomáticos mexicanos le prepararon una celada a los venezolanos en la pasada reunión del organismo en Cancún, aunque al final en la SRE le hicieron “los mandados” a Maduro [Ver mi artículo “Anatomía de un Fracaso: Cancillería Mediocre”, capítulo 1]. ****

Nicolás Maduro es un dictador e inepto. Pero Mexico no tiene por qué hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos y menos en compañía de Colombia. Pues eso sólo ayudará a que tarde o temprano haya un “Nuevo Plan Colombia”… en México.

Pero los diplomáticos “mexicanos” ya comenzaron a comportarse como las trabajadoras domésticas de este cuento. En lugar de enfrentarse con los estadounidenses por todo el daño que a México le ha hecho Donald Trump en su campaña presidencial, la cancillería mexicana consideró que lo mejor era ponerse “flojitos y cooperando”, primero con Trump y ahora… con la CIA. Deberían quitarle la nacionalidad mexicana a cualquier diplomático que colabore con la CIA, aunque se trate del canciller de México.

México no tiene nada que ganar al meterse en un pleito con Venezuela. Las sandeces que alegan Jorge Castañeda y Oscar Mario Beteta, de que México debe defender la democracia venezolana, no son más que pura ideología risible e inservible. Nuestro país no debe ni tiene por qué defender ni atacar la democracia venezolana, pues esos no son los intereses nacionales. Sus asuntos los pueden atender solos los venezolanos, que no necesitan ayuda de un ratero como Luis Videgaray.

Primero que devuelva la casa que Videgaray se robó.

Lo único que está logrando Videgaray y la cancillería mexicana al entrometerse en los asuntos venezolanos es desvirtuar la política exterior de México, acabar con el modesto lustre que alguna vez tuvo (ahora a los diplomáticos mexicanos los tildan de criadas de USA), e incluso poner en riesgo al personal de la Embajada de México en Venezuela. Que no tiene la culpa de que su canciller sea un traidor, un mediocre, un criado y un imbécil.

Recuerden que al embajador estadounidense en Venezuela Teodoro Moscoso, el estudiantado venezolano en 1961 lo secuestró tres horas y le prendió fuego a su limosina en la Universidad Central de Caracas, por andar de metiche (mexicanismo por “entrometido”). Eso es lo que la gente se busca cuando ayuda a los espías extranjeros –y cuando anda de “metiche”.

*-El lector desocupado puede ver aquí la transcripción de las palabras del Director de la CIA: http://aspensecurityforum.org/wp-content/uploads/2017/07/The-View-from-Langley.pdf

**El jocoso comunicado de la SRE, lo puede usted disfrutar en: https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-venezuela-intenta-distraer-acusando-sin-fundamento-a-mexico-y-a-colombia?idiom=es

***Las instrucciones de la CIA al futuro presidente mexicano Luis Echeverría –con la venia del entonces presidente Adolfo Lòpez Mateos- están en: https://letraslibres.com/mexico/politica/la-mexican-cia-echeverria

****El artículo “Anatomía de un fracaso: Cancillería mediocre”, primer capìtulo de la saga intitulada “Cancillerìa Mediocre” puede verse en: http://www.elarsenal.net/2017/07/03/anatomia-de-un-fracaso-cancilleria-mediocre/