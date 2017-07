Cierra con éxito exposición sobre Stanley Kubrick

México.- Tras ocho meses de exhibición en La Galería de la Cineteca Nacional, “Kubrick: La exposición” cerró con éxito al cautivar a más de 160 mil personas, quienes se acercaron para conocer el trabajo del reconocido cineasta.

Un total de 161 mil 826 personas visitaron la muestra de Stanley Kubrick (1928-1999), uno de los grandes cineastas del siglo XX, informó la Secretaría de Cultura federal en un comunicado.

La Galería extendió su horario de servicio hasta la media noche para la jornada de cierre de la muestra, que abrió sus puertas el 1 de diciembre de 2016, y modificó su periodo de exhibición hasta el 30 de julio.

La propuesta reunió 823 piezas entre utilería original de los filmes, imágenes, documentos, equipo fotográfico y vestuario que se repartió en 16 núcleos, para dar cuenta del universo creativo y legado del famoso cineasta.

También se incluyeron guiones, storyboards, pruebas de maquillaje y vestuarios, la silla original del director, su Óscar otorgado por la Academia de Artes en 1969 por los efectos especiales de “2001: Odisea del espacio”, cartas de protesta por el filme “Lolita”, y su gran colección de lentes personales.

El recorrido abarcó su trabajo fílmico de tres cortos y 13 largometrajes, así como su etapa como fotógrafo para la revista “Look” y sus proyectos no terminados, para mostrar su lado obsesivo, perfeccionista y exigente.

Las salas fueron ambientadas según el filme y con ello, los visitantes estuvieron en el siglo XVIII en la sala dedicada a Barry Lyndon, conocieron el interior del hotel Overlook de la película “El Resplandor”, e ingresaron a la nave espacial Discovery One de “2001: Odisea del espacio”.

“Valió mil la pena venir. Me encantó la distribución de las salas sobre todo la de 2001: Odisea del espacio, El Resplandor y Naranja Mecánica. Fue una gran oportunidad de conocer el mundo, legado y proceso creativo de Stanley Kubrick”, consideró Ruth García, visitante de la muestra.

“Creo que Odisea del espacio es la joya de la exposición. Se escucha la música se ve el vestuario original, las botargas de los simios, el bebé espacial, las máscaras y el casco usado por Dave Bowman”, señaló.

La muestra exhibida en colaboración por el Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main, Christiane Kubrick, Jan Harlan, The Stanley Kubrick Archive de la University of the Arts London y la Cineteca Nacional, fue disfrutada tanto por conocedores como no conocedores de la obra de Stanley Kubrick, afirmó Adriana Morán.

“Como fan me gustó mucho que trajeran aditamentos icónicos de sus filmes. Valoré mucho encontrarme con objetos como el casco de Full metal jacket, los vestidos de las niñas de El Resplandor, aditamentos de Odisea en el espacio o los racords originales de Lolita. Lo del ojo de Hall -de Odisea- me encantó”.