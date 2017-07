El videojuego nunca es prioridad frente al estudio o las relaciones sociales: Gamers

México.- Aunque hay quienes ven al videojuego como una profesión, otros prefieren catalogarlo como un hobbie o pasatiempo que nunca será prioridad frente a la escuela, ni las relaciones familiares y amistosas.

El “gamer” Mauricio Sebastián Herrera dedica entre cuatro y cinco horas a diario frente a su consola de Xbox, pero jamás permite que esta actividad interrumpa su vida común.

“Es un juego que no puede interferir con otra actividad, ya sea escuela o amigos. No se permite que otras cosas estén por debajo de él. Si alguien tiene un examen, por ejemplo, se le da prioridad y el otro (compañero de equipo) entiende cuando ese día no puedes estar o durante esa semana”, explicó a Notimex.

Johan Omar Hernández, cuyo gamertag es “Mighty Black”, dijo que por lo regular a las 18:00 horas se conecta con sus compañeros para comenzar a practicar. Es un tiempo adecuado porque para ese momento ya todos concluyeron sus actividades del diario y pueden concentrarse.

Ambos son integrantes del equipo Shadows eSports Club que el domingo pasado ganó la final del Torneo Rainbow Six Siege Cups de Ubisoft y la Liga Mexicana de Videojuegos (LMV).

“En otros países ya se puede vivir profesionalmente del videojuego, incluso hay gente que dedica hasta 16 horas en estar jugando, pero obviamente tienen una remuneración económica. Aquí, en México, no conozco a quien lo haga o a lo mejor es un sector muy pequeño”, señaló Rubén Carmona de 24 años.

En su caso, estudió la carrera de Comunicación. Se inició como narrador de los partidos y ahora es jugador; no obstante, tiene claro que continuará por el sendero de su carrera ya que el videojuego tan sólo es un pasatiempo.

Incluso, al preguntarle a sus compañeros si se dedicarían al videojuego como modo de vida, todos descartaron esa posibilidad.

También conocido como “Mighty Rubyz”, su alter ego, destacó que entre ellos tampoco pueden enemistarse. Si algo salió mal en la competencia y el equipo o “team” perdió, todos aprenden a no mezclar los resultados con su relación.

“El hecho de que una persona no haga bien su trabajo puede perjudicar al equipo completo y entonces empiezan las molestias. Por ello, hay que mantener el nivel de estrés bajo y tratar de no concentrarnos en eso. Si la regamos no nos clavamos para no pelearnos”, concluyó.

Ntx.