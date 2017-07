“Iniciativas fiscales de Trump benefician a estadounidenses ricos, dañan a los pobres”

Traducción: Alfonso López Collada.

Denver, Colorado, EEUU, 31 de julio de 2017 – Las propuestas fiscales y presupuestales del Presidente Trump benefician a los estados y a los ciudadanos más ricos del país, y encojen la “red protectora” que sostiene a los estadounidenses más vulnerables. Es lo que encontró una reciente investigación del Instituto sobre Tributación y Política Económica (<a href=”https://itep.org/” target=”parent”>Institute on Taxation and Economic Policy, ITEP</a>) de Washington, D.C., Estados Unidos.

El estudio afirma que las propuestas de la administración Trump beneficiarán de manera muy desigual a los causantes, llegando incluso a hundir hasta el fondo a una docena de estados pobres de los que la mayoría se ubican en el sur del país. Tales conclusiones están basadas en el análisis que realizó el <a href=”https://itep.org/” target=”parent”>ITEP</a>) y coordinó Matt Gardner, Catedrático Emérito de esa institución.

Gardner afirma que el 1% de los causantes que habitan en la cumbre recibirán más del 60% de los beneficios fiscales. En contraste, los estados pobres, la mayoría en el sur y sureste, verán un recorte de impuestos menor a la proporción de habitantes que tienen respecto al total de los Estados Unidos:

– “La tendencia es que a los estados ricos les irá mejor y a los estados pobres peor. Esto refleja lo que sucede a nivel nacional, con ciudadanos que se llevan la tajada del león en beneficios, y comparativamente los más pobres son de plano dejados afuera, a la intemperie.”

Quienes promueven la propuesta Trump dicen que todos los norteamericanos verán reducidos sus impuestos y pregonan que el movimiento elevará las ganancias al estimular el crecimiento económico. Gardner no está de acuerdo y destaca que los estadunidenses con los ingresos más altos tendrán un promedio de 145 mil dólares en reducción de impuestos, comparados con los 130 dólares que será el flaco beneficio que recibirá la base de la pirámide: el 20 por ciento de la gente que tiene los ingresos más bajos.

Gardner agrega que no hay evidencia que sustente el argumento de los proveedores de que las reducciones de impuestos pueden pagarse por sí mismas. Explica que los casi 5 mil millones de dólares que se perderán en ingresos serán compensados necesariamente recortando recursos a programas sociales de atención a la salud, educación y asistencia alimentaria:

“Desde cualquier punto de vista realista de las consecuencias económicas de este plan, veremos mayores déficits presupuestales. La primera que estará en la tabla de picar sería la ayuda federal a los estadounidenses de bajos ingresos.”

La Casa Blanca también propuso recortar 25% a las prestaciones al <a href=”https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap” target=”parent”>SNAP</a>

, programa originalmente conocido como “food stamps” (estampillas para alimentos) durante la próxima década.

Orgul Ozturk, profesora de economía en la Universidad de South Carolina, dice que cuando empezó la más reciente recesión, y durante la caída del salario real que siguió, el SNAP fue una cuerda de salvación para la clase pobre trabajadora.

“Hay un grupo nuevo de beneficiarios del SNAP: no los adultos mayores, no los niños, sino la gente trabajadora pobre que simplemente no puede ganar lo suficiente. Aunque están trabajando, lo que ganan no les alcanza para salir del umbral de la pobreza.”

La catedrática economista dice que casi el 70% de los beneficiarios del programa SNAP son niños, adultos mayores y personas con discapacidades, y más del 20 por ciento trabaja de tiempo completo, cuidando gente o participando en programas de capacitación.

El reporte (en inglés) está en https://itep.org/trumptaxprelim/

SNAP: <a href=”https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap” target=”parent”>Supplemental Nutrition Assistence Program</a> (Programa Suplementario de Asistencia en Nutrición)

Pie de foto: Niños, adultos mayores y personas con discapacidades reciben casi el 70% de los beneficios del programa SNAP (Getty Images)