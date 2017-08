Morgan Freeman vuelve a la TV de América Latina con la serie “The story of us”

Washington.- Después de haber realizado la serie “The story of God with Morgan Freeman”, el actor estadunidense regresará a la televisión con la entrega “The story of us”, que se estrenará en América Latina por National Geographic en 2018.

“The story of us with Morgan Freeman” es descrito como un ambicioso viaje alrededor del mundo en busca de respuestas a alguna de las preguntas más importantes de la humanidad: ¿Por qué algunas personas llegan al poder y otras no? Así como: ¿Por qué sentimos amor no sólo hacia nuestras parejas, sino también hacia amigos y extraños? ¿Cómo ha construido nuestra necesidad de compartir creencias la cultura humana? De acuerdo con un comunicado de prensa, esta producción tiene como objetivo descubrir las fuerzas fundamentales que mantienen unidas a nuestras sociedades y revelar el punto en común que se encuentra en cada uno de nosotros. La serie está compuesta por seis capítulos: “Creencias”, “Amor”, “Poder”, “La guerra y la paz”, “Rebelión” y “Libertad”. Con un amplio alcance y un estilo íntimo, Freeman nuevamente viaja por el mundo escuchando a personas con formas de vida muy diferentes acerca del modo en que diferentes fuerzas han afectado sus experiencias, con la esperanza de descifrar quiénes somos como especie y descubrir hacia dónde se dirige nuestra civilización. “Estamos muy entusiasmados de asociarnos una vez más con Revelations Entertainment, a través de una nueva y original entrega de nuestra exitosa franquicia de la serie”, dijo Tim Pastore, presidente de Programación Original y Producción de National Geographic. “No es sorpresa que nuestra audiencia global haya adoptado afectuosamente a Morgan Freeman como parte de la familia de National Geographic. Lo enriquecedor de esta franquicia es que Morgan nos representa a todos en su búsqueda personal para entender estos temas”, agregó. Freeman por su parte refirió: “Me han dado la increíble oportunidad de llevar a los espectadores a un nuevo viaje alrededor del mundo para entender de qué modo la cultura humana ha asumido tantas formas diferentes”, agregó Morgan Freeman, quien cofundó Revelations Entertainment con Lori McCreary. “En los últimos meses he hablado con muchas personas, desde habitantes de zonas aisladas de África y América del Sur, hasta multimillonarios y ex jefes de Estado. Las historias personales compartidas nos han ayudado a trazar conexiones increíbles entre toda la humanidad. Creemos que los espectadores las encontrarán esclarecedoras y entretenidas”, externó el actor.

Ntx.