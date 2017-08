Delegado de Tláhuac rinde cuentas a la ALDF

México.- En estos momentos comparece el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, según versiones de legisladores que están presentes en este ejercicio democrático, se tratarán temas muy puntuales, donde debe haber comportamiento institucional y prevalecer el respeto parlamentario al que obliga el reglamento de ese órgano legislativo.

También se aclaró que a ellos no les toca llevar a cabo acciones para dictar sentencia, porque eso corresponde, en el ámbito administrativo, a la Contraloría General, y en el penal, a los tribunales de justicia, aunque si se espera se traten los hechos de violencia registrados el 20 de julio pasado en esa demarcación y sobre sus presuntos vínculos con grupos criminales en la delegación.

“No escalemos más allá de lo que nos corresponde –dijo— porque se trata de un tema delicado, y eso lo hemos reconocido desde el día que se planteó en tribuna, para que no exista sospecha sobre la conducta de algún servidor público provenga del partido que provenga” dijo Alfonso Suárez del Real, legislador del partido Morena.

Durante la comparecencia, el funcionario delegacional tendrá 20 minutos para comparecer; habrá dos sesiones de preguntas de tres a cinco minutos de parte de los diputados locales y el jefe delegacional tendrá un espacio de réplica.

La víspera, el presidente de la Mesa Directiva, Mauricio Toledo, afirmó que la Asamblea Legislativa cuenta con los elementos suficientes para que se inicie una averiguación en contra del delegado, e indicó que solicitará su remoción del cargo.

Adelanta Morena que defenderá a su delegado

El asambleísta Raymundo Martínez Vite aseguró que su partido, Morena, apoyará al jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, durante su comparecencia ante diputados locales.

En entrevista dijo que toca a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) cuestionar a Salgado Vázquez si así lo desean, pero a Morena le toca defenderlo.

Aclaró sin embargo que será el coordinador del grupo de Morena, César Cravioto, quien decida cuál será la postura de los diputados que asistirán a la comparecencia.

A su vez el coordinador del grupo del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que hubiera sido un error del delegado en Tláhuac no acudir a la comparecencia de este miércoles, ya que “como dice el dicho: el que calla otorga”.

Reiteró que el PAN no caerá en la tentación de utilizar la seguridad pública y particularmente lo de Tláhuac como tema de campaña.

No obstante, se pretende que el jefe delegacional tenga derecho a una audiencia pública y de cara a la ciudadanía. Aclaró que no se cuestionan las facultades en materia de seguridad pública, “que no las tiene”, pero se le preguntará sobre la presencia de familiares y cercanos con Felipe de Jesús Pérez Luna alias “el Ojos”.

“El PAN no será el verdugo del jefe delegacional en Tláhuac, porque para eso están las autoridades judiciales y penales, pero si de las investigaciones se desprende la implicación de Salgado con la banda delincuencial entonces la Asamblea Legislativa sin duda buscaría destituirlo”, apuntó.

Adrián Rubalcava, del PRI, sostuvo que primero hay que esperar el resultado de las investigaciones en las instancias judiciales, por lo que no se debe sentar en el banquillo de los acusados a Salgado Vázquez.

Aseguró que se debe valorar no sólo el actuar del delegado, sino también la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública local, porque es la responsable directa de combatir a la delincuencia, junto con la Procuraduría General de Justica local.

Por su parte el diputado local Jesús Armando López Velarde Campa, presidente de la Comisión Especial Jurisdiccional, coincidió en que sería muy delicado que el delegado en Tláhuac no asistiera, porque incurriría en un desacato y ello también podría ser un factor para pedir su destitución.

Aseguró que procede la destitución del delegado siempre que existan los elementos probatorios de que cometió delitos o faltas graves, lo que debe ser demostrado por una autoridad penal.