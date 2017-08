Delegado en Tláhuac rechaza nexos delicuenciales; Asambleístas piden renuncia

México.- El jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, rechazó cualquier vínculo consanguíneo o de negocios con Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”.

Al comparecer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa capitalina, el delegado dijo no tener negocios con miembros de organizaciones delictivas y sostuvo que quien acusa desconoce la ley de responsabilidades y debe comprobar sus dichos.

Expuso que la inseguridad es un problema de toda la Ciudad de México que ha sido documentado y alertado desde hace tiempo por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Respecto a la desaparición de 64 personas que manejaban mototaxis en esa demarcación, sostuvo que las autoridades de Tláhuac solo tienen conocimiento de uno de ellos.

Sobre los contratos otorgados a varias personas que apoyaron con recursos económico su candidatura a jefe delegacional, Salgado Vázquez afirmó que en el periodo de octubre a diciembre 2016 no se realizó ningún movimiento de este tipo.

Tras asegurar que no tiene ningún vínculo con los proveedores, refirió que entre enero y julio de ese año fueron otorgados 33 contratos por adjudicación directa, apegados a procedimientos administrativos.

Sostuvo que no hay ninguna violación a la Ley de Adquisiciones, por lo que subrayó que el conflicto de intereses no existe y las acusaciones en su contra son falsas y carecen de sustento jurídico.

Reiteró que no he vulnerado Ley de Servidores Públicos, porque los supuestos donadores habrían entregado los recursos al Morena y no a su persona.

“El asunto se dirimió en instancias electorales y ha causado efectos. No hay elementos que determinen que hubo pago de favores por donación. No hay responsabilidad porque aportaciones de militantes están reglamentadas en ley de partidos”, puntualizó el delegado.