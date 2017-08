A Karime Macías ya la investiga la PGR: fiscal de Veracruz

México.- No se le puede fincar responsabilidad o ser detenida Karime Macías de Duarte, esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa por el delito de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, debido a que ella no era funcionaria pública del Gobierno del Estado ni recibía algún salario por ser presidenta del Sistema Estatal del DIF indicó el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

Detalló en entrevista para radio que la señora era una persona física e informó que actualmente se le sigue una investigación por lavado de dinero, delito federal por lo que está la realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

“Estoy seguro que la PGR lleva la investigación avanzada y que próximamente veremos un resultado donde se establezca si ella participó o no”, por lo que aclaró que a nivel local no se le puede fincar algún delito.

Con información de MVS Noticias