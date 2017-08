La dañina ceguera del delegado en Tláhuac.

Por Francisco Garfias.

En nada ayuda a las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador la actitud complaciente que mostraron ayer los asambleístas de Morena, durante la comparecencia del controvertido delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado.

Son ellos quienes deberían de ser los más severos en la exigencia de respuestas a un hombre que no respondió al 90 por ciento de los graves cuestionamientos que se le hicieron sobre su relación con “El Ojos”, el abatido jefe del Cartel de Tláuhuac, y el narcomenudeo en su demarcación.

El delegado de Morena tampoco aclaró el tema del personal allegado al delincuente que cobraba en su delegación, a pesar de que el perredista, Mauricio Toledo, lo demostró con pelos y señales.

A Salgado nomás le faltó confesar que está ciego. No vio, no se enteró, no supo que en su demarcación había actividades de narcomenudeo; que existía un jefe del cartel apodado “El Ojos”, cuya pareja sentimental trabajaba en la delegación, nunca le informaron que los mototaxis servían de halcones.

“Se le olvidó, señor Salgado, la primera pregunta puntual: ¿Sabía usted que Batuel Beltrán Vázquez, hasta el 30 de junio fue Jefe de Unidad de la Dirección de Operación Hidráulica de su demarcación, por cierto que no mencionó, e inició, con número de empleado 988606, es hermano de Edgar Beltrán Vázquez, que ha sido señalado como jefe de sicarios de El Ojos?”, preguntó Toledo.

Los diputados morenistas, que se salieron antes de que terminara la comparecencia, se concretaron en señalar que se trata de una persecución política; de un circo, de un linchamiento.

“Es una tristeza que lo hayan defendido con cuestionamientos político electorales, sin ocuparse o preocuparse de la inseguridad en Tláhuac” sintetizó Mariana Moguel, presidenta del PRI en el DF.

Volarán en pedacitos los candados que exigen 10 años de militancia a los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI. Es lo que predice el diputado federal del tricolor Jorge Carlos Ramírez Marín.

El legislador yucateco se perfila para coordinar la mesa de estatutos que se realizara en Campeche, previo a la próxima Asamblea Nacional del PRI.

“Ya basta de jugar a tener presidentes que valen el 26 por ciento de la votación”, nos dijo el legislador yucateco.

Le recordamos que Manlio Fabio Beltrones favorece la eliminación de los famosos candados, a condición de que se garantice “un mínimo de identidad”.

Ramírez Marín asevera que ese mínimo de identidad queda garantizado con haber sido, en alguna ocasión, representante de casilla del PRI.

Jorge Carlos sabe que la eliminación de los candados será percibida como un traje a la medida del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña, quien no milita en el tricolor.

Más del PRI. Enrique Ochoa Reza, presidente de ese partido, recibió ayer en el CEN a la rebelde Ivonne Ortega.

La ex gobernadora de Yucatán no quita el dedo del renglón.

Uno de sus planteamientos tiene que ver con lo digital: La eliminación del “dedazo” en la elección de los candidatos, incluso el presidencial, y su reemplazo por una consulta a la militancia.

En Insurgentes Norte planteó también la posibilidad de revocación de mandato, la desaparición del fuero, el combate a la corrupción.

Y en su calidad de aspirante a la presidencia de la Repíblica, pidió ”piso parejo” en el proceso interno para elegir al abanderado tricolor en el 2018.

Ivonne no se opone a que Meade participe en una elección interna, pero antes tiene que manifestar esa intención y ser avalado por la militancia.

“Los que aspiren a serlo son bienvenidos, siempre y cuando sean respaldados por los militantes y la ciudadanía”, remató.

“Woldenberg para presidente.” Suena bien, ¿No? Es lo que propuso ayer el historiador Enrique Krauze.

Lo destapó como posible candidato independiente de un Frente Amplio al máximo cargo de representación popular, durante los llamados Diálogos Galileos que organiza la corriente del PRD que lleva ese nombre.

“Tiene la capacidad y la calidad humana”, destacó el también politólogo.

A los frentistas se les iluminó la cara. Una postulación del prestigiado ex consejero presidente del IFE resolvería el entuerto que les significa encontrar al hombre que los abandere en el 2018.

La ilusión duró el tiempo que Woldenberg tardó en descartarse. “No tengo el ánimo, el tiempo, ni la capacidad” para buscar la presidencia de la República, dijo.

Todavía no lo estrenan y ya le dieron en la madre a uno de los 90 autobuses de doble piso de la Línea 7 del Metrobus, idénticos a los que circulan en Gran Bretaña.

El vehículo, que tiene una altura de 4.2 metros, circulará por Reforma, una hermosa avenida a la que también le dieron en la madre.

El autobús no libró el techo de una de las estaciones. Quedó atorado. Un video que circula en redes sociales muestra que tuvieron que romperlo al sacarlo en reversa.

En la imagen se aprecia cunado se desprende la parte superior frontal del doble piso que, presumió el GDF, utiliza por primera vez la tecnología Euro VI.

Cada uno de esos autobuses tiene un costo de 11 millones de pesos.

La grilla a todo lo que da en San Luis Potosí. Los aspirantes a senadores andan muy calientes. Hay tres con posibilidades de ocupar un escaño en la próxima Legislatura.

El secretario de finanzas del estado, José Luis Ugarte; el ex comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo y el secretario de gobierno, Alejandro “El Caco” Leal.

El primero puede presumir logros como la disminución de la deuda del Estado. Tiene vínculos con José Antonio Meade.

La suerte del segundo esta ligada a la de Miguel Osorio. El tercero no tiene padrinos a nivel federal.

Fin.