Luc Besson desea, con sus películas, provocar emociones en la audiencia

México.- El cineasta francés Luc Besson aseguró que el mayor reto con el que se enfrentó en la filmación de “Valerian y la ciudad de los mil planetas” fue proyectar en la pantalla, durante dos horas y 18 minutos, una historia que describe el trabajo de siete años.

La trama recoge una historia basada en el comic francés “Valerian y Laureline”, es protagonizada por el actor estadunidense Dane DeHaan y la modelo británica Cara Delevingne, y su estreno en salas nacionales tendrá lugar este jueves 3 de agosto.

Con motivo de su visita a la Ciudad de México, Besson se reunió con diversos medios de comunicación para conversar sobre su experiencia en la realización de la película de ciencia ficción.

Al preguntarle sobre el mayor desafío para su producción, debido a la notable inversión y la cantidad de efectos especiales que ésta tiene, el francés respondió: “El mayor reto fue lograr que las 24 horas en las que se desarrolla la trama de la película, se filmara durante siete años”.

Explicó que la historia transcurre sólo en un día “comienza con un: ‘te olvidaste de mi cumpleaños’ y concluye con ‘feliz cumpleaños’”, cronología que a él le tomó casi un década construir.

Asimismo, afirmó que el dinero es lo de menos, puesto que el costo de la entrada siempre será el mismo, “si haces una película con 100 o 200 millones, el precio del boleto siempre será igual, esto no tiene nada que ver”.

Sobre la decisión de llevar a la pantalla grande una película más de superhéroes, comentó que “la mayoría de las cintas de Hollywood no son lo suficientemente creativas, se enfocan más en el negocio, en ser populares por todas partes. Yo tengo una visión, buena o mala, no importa, yo estoy aquí para abrir puertas y provocar algo en mi audiencia”.

“’Valerian’ asume muchos riesgos porque no se asemeja nada a esas películas hollywoodenses, por eso es que tratan de matarla y desestabilizarla”, continuó.

Respuesta que dio pie a que alguien más le preguntara acerca de su motivación para llevar una historia al cine, a la cual Besson aseveró que simplemente es algo que deja crecer dentro de sí, y cuando siente que el proyecto está listo y cumple con todas las características necesarias, lo deja salir.

Fue así como nació “Valerian y la ciudad de los mil planetas”, “los creadores del comic, Christin y Mezières, tienen 50 años esperando a que alguien iniciara su película. Cuando la comencé traté de respetarlos mucho, no quiero decir que ésta es mi película, quise hacerla, pero con ellos”.

“Christin me dijo: Más que respetarme me gustaría que me sorprendieras y eso me dejó en shock, aunque debo admitir que me sentí un poco más libre”, compartió.

Situación que lo llevó a elegir autónomamente a quienes interpretarían sus personajes, “me encanta la gente fresca, hay muchas personas que no han sido muy vistas y eso lo hace más fácil de crear. De todas las personas que vi, DeHaan fue el mejor para interpretar a ‘Valerian’, los mismo pasó con Cara, quien da vida a ‘Laureline’, si los escogí a ellos fue porque yo quise”.

Luc Besson aclaró que el mensaje que busca dar el filme, es el de trabajar en conjunto para lograr hacer de este mundo algo mejor, “siempre se trata de sobrevivir, se trata de ganar dinero, y eso ¿a quién le importa?

“No importa cuántos muros se construyan, la verdad es que todos estamos aquí porque un hombre y una mujer se enamoraron, para mí esa es la esperanza, esa es la esencia de la humanidad, el derecho, el deseo, las ganas de crear vida está en nosotros, el resto son patrañas”.

Ntx.