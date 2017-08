Reeditarán la serie “Miami Vice” con Vin Disel

Miami.- La popular serie de los años 80 “Miami Vice” será reeditada en televisión para la cadena estadunidense NBC, protagonizada por el actor Vin Diesel, informan hoy medios especializados.

Aunque aún no se conocen los actores, Diesel trabajaría junto con Chris Morgan, productor y escritor de “The Fast and the Furious”, la franquicia por la que Diesel es más conocido, indicó The Hollywood Reporter.

La serie sería transmitida para la temporada de televisión 2018-2019.

El programa original fue producido por Michael Mann y transmitido por cinco temporadas en NBC entre 1984 y 1990, con las actuaciones de Don Johnson y Philip Michael Thomas.

Johnson y Thomas interpretaron a James “Sonny” Crockett y Richard “Rico” Tubbs, en forma respectiva, detectives encubiertos de Metro-Dade que investigaban el trasiego de drogas, las mafias y la prostitución en Miami.

El programa, en el que también actuó Edward James Olmos como el jefe de la unidad, fue un éxito al poner a la ciudad en el mapa internacional, aunque no precisamente por su buena fama.

La serie también fue elogiada por establecer las tendencias de la moda, como los rostros sin afeitar de los personajes y el uso de zapatillas sin calcetines, mientras que su guardarropa de colores pastel se asoció con el grupo de edificios Art Deco de Miami Beach.

Michael Mann también llevó la serie a la pantalla grande en 2006 con Colin Farrel y Jamie Foxx como protagonistas.