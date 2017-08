Trump dijo a Peña que no dijera que México no pagaría el muro: Diario estadounidense

El Arsenal/Redacción

México.- Según The Washington Post, en una llamada realizada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, el mandatario estadounidense instó al de México para que dejará de decir que su gobierno no pagaría la construcción del muro, de lo contrario Trump no aceptaría reunirse con Peña Nieto.

La transcripción se filtró este jueves a la opinión pública y en ella se dice que la comunicación a distancia hecha por ambos mandatarios fue el pasado 27 de enero de 2017 entre el recién elegido, en aquel entonces, presidente Donald Trump y Enrique Peña Nieto.

Con una duración de casi una hora, la llamada que fue traducida del inglés, al español y dependiendo del medio se le ha dado una interpretación que va desde imperativa por parte del mandatario estadounidense y hasta conciliatoria.

Mientras que el post, se ha limitado a señalar que la comunicación se dio por la mañana desde Washington y hasta Los Pinos, al parecer esa fue la primera comunicación entre ambos mandatarios, ya al frente de sus respectivos gobiernos.

En la conversación se destaca que Trump le dijo a Peña Nieto:

“No puedes decirle a la prensa. La prensa se irá con esa información y no puedo vivir con eso. No puedes decir eso a la prensa porque no puedo negociar bajo esas circunstancias”.

Mientras que el mandatario mexicano sugirió buscar soluciones creativas al tema fronterizo dejando en claro que eso no significaba que para México no ” fuera un tema importante” en la agenda bilateral.