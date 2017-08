Verónica Castro se reinventa y regresa a la pantalla mediante internet

México.- En lo que será su regreso a la televisión, Verónica Castro aseguró sentirse transformada con su participación en la serie original de Netflix “La casa de las flores”, que estará disponible en la plataforma en 2018.

La actriz, cantante y presentadora mexicana acudió a la alfombra roja con un cóctel de celebración de Netflix, donde se reunieron actores de las series originales nacionales y extranjeras, se le vio emocionada y dispuesta a hablar con los medios de comunicación.

Aseguró que el director de “La casa de las flores”, Manolo Caro, fue el responsable de su regreso a la pantalla por la garantía de su trabajo, además de que la apoya a sentirse tranquila y a gusto.

“Él todavía me ha bajado mucho más mi estrés, mis problemas mentales, la edad y todo eso, estoy relajada, tranquila y todo está bien.

“(Manolo) está haciendo conmigo lo que nadie hizo, soy otra persona que nunca me imaginé ser en la vida y sí me siento transformada, soy otra persona, lo cual le agradezco porque los actores siempre buscamos oportunidades diferentes y él me la dio”, dijo.

Verónica Castro también habló sobre el divorcio de su hijo Cristian Castro, después de un mes de casarse, pero “si está feliz y eso le hace feliz, eso me hace feliz”.

El director de la serie, Manolo Caro, dijo que traer de regreso a Verónica Castro a la televisión no fue fácil, pero “es una mujer muy inteligente que sabía que era el momento de regresar, de reinventarse con una plataforma como Netflix”.