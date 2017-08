Banda The Psychedelic Furs prende a fans en su segunda visita a CDMX

México.- En su segunda visita a la Ciudad de México, el grupo británico de post-punk The Psychedelic Furs deleitó a los fans mexicanos, quienes a un ritmo ochentero se movieron y corearon las canciones.

Con un lleno total en El Plaza Condesa, en punto de las 21:42 horas los seis integrantes de la banda fueron recibidos por sus seguidores con gritos de euforia.

Sin palabras de bienvenida ni previa presentación, el sexteto comenzó a tocar “Dumb waiters”, seguido de “Shadow in my heart” y “Ghost in you”, uno de los temas más famosos de la agrupación que enloqueció al público desde que se escucharon los primeros acordes.

Con sólo un “Gracias” expresado por el vocalista Richard Butler, los miembros de la formación musical se dispusieron a cantar “Heaven”, “Love my way” y “Angels don’t cry”.

Acto seguido se dio la presentación de los integrantes: “Mars Williams, en el saxofón; Tim Butler, en el bajo; Rich Good, en la guitarra; Paul Garisto, en la batería, y Amanda Kramer, en el teclado”, dijo el líder de la banda.

La interpretación de cinco canciones más fue el preámbulo para escuchar las palabras de agradecimiento de Butler. “Esta es nuestra segunda vez en México y ustedes chicos son increíbles, gracias”.

Luego de una hora de entonar diversas canciones que han interpretado a lo largo de sus 40 años de trayectoria, la agrupación se despidió con el tema que la llevó a tener un éxito rotundo, “Pretty in pink”, que además fue incluida en la banda sonora de la película que lleva el mismo nombre, realizada en 1986.

Sin embargo, al escuchar los silbidos y gritos de los fans, el grupo decidió regresar para interpretar tres canciones más: “No tears”, “Heartbeat” e “India”.

Con una actitud positiva y relajada, así como un “look” ochentero, los miembros de The Psychedelic Furs salieron del escenario sin decir más.

En tanto, los seguidores no perdían las esperanzas de que el grupo reapareciera, como Ramón Calderón, fan de la banda desde hace 33 años y quien anhelaba tener un autógrafo. Sin embargo, los artistas ya no regresaron al escenario.

Los encargados de abrir el “show” fueron los miembros de la agrupación Shadow, quienes interpretaron durante media hora siete canciones de su repertorio.

