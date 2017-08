Por Carlos J. Pérez García.

Como en el caso de los de Semana Santa, estos días de vacaciones se pueden volver de cierta reflexión o de relativo reventón… Y, fíjense, incluso son posibles ambas facetas, digamos, pero al igual que con los diálogos en el teatro… primero va un protagonista, y luego el otro.

En fin, creo que siempre pensamos hacer demasiadas cosas en estas oportunidades, y resulta que el tiempo nos enseña que es más sabio coquetear con muy pocas.

Me queda claro que se puede descansar mucho más cuando se incursiona en actividades muy distintas a las del trabajo cotidiano. Pero también, si uno se ha acostumbrado a trabajar y trabajar, la posibilidad de no hacer nada sería lo que más se aleja de la rutina.

Años atrás, este textoservidor (entonces funcionario público bien dedicado) casi nunca se tomaba vacaciones, y, la verdad, cuando lo hacía difícilmente se podía desconectar… era como la bici de la que te podrías caer si tratabas de detener su marcha.

Además, intentaba compensar a mi desatendida familia con viajes de pocos días a muchos lugares lejanos, incluso en otros continentes. Pero, claro, regresaba más cansado de lo que me había ido, sobre todo por los largos vuelos y esas duras caminatas o asoleadas.

Para estas semanas del 2017, la nostalgia me invitaba a visitar Inglaterra (que me gusta) y Escocia (a la que nunca he ido), pero al checar los costos ya reculé y pensé así en Nueva York, más cerquita y con muchos atractivos concentrados en muy poco terreno conocido y fácil de cubrir.

Por diversas circunstancias, he estado muchas veces en la “ubre de hierro” y en ese importante país, pero no estos últimos tiempos y, para mi sorpresa, expiró la visa que tuve diez años. Pude haberla renovado ahora con cierto esfuerzo, si bien ya ni se me antojó solicitarle nada al país del pinche Trump.

Fue entonces que decidimos sustituir las islas británicas a favor de la península de Yucatán: Primero unos cuatro días en la bella Mérida, y luego otros cuatro en la Riviera Maya, con un viajecito por tierra entre ambas… Menos caro y, oigan ustedes, dentro de lo que todavía queda de nuestro bonito país.

En fin, por acá ando… tratando de no pensar en tantas malas noticias… con menos tele y casi sin periódicos, además de hallarme mucho menos cerca de las redes o de las reuniones de amigos.

Y, bueno, si uno duerme más horas cada día, menos probabilidades tiene de pensar en tantas broncas (aparte de las que aparecen en las pesadillas, por supuesto).

El gran salón del viejo Palacio de Gobierno, con vista abierta a la magnificencia de la plaza y la Catedral, nos evoca siglos de la lucha eterna de México y sus diversas regiones. Recordar puede ser positivo —o negativo— para el presente y, sobre todo, el posible futuro.

Desde el monumento a la Patria allá en el bello Paseo se erige el águila devorando la serpiente como símbolo de una nación mexicana que incluye a los independentistas de la Península. Todo es México.

En ese palacio de la Historia, con la alegoría entre “el bien” (el águila) y “el mal” (la serpiente), se pretende manifestar “esa violenta lucha que —esperamos— desembocará eventualmente en el triunfo del bien, que es decir, la liberación del pueblo mexicano y todo lo positivo que en él existe, sobre los negros presagios del mal, la serpiente, que simboliza la corrupción, la explotación y la miseria”.

Más tarde, ya afuerita en los arcos, los sorbetes confirmaban su esplendor al caer la cálida noche. ¡Viva México, cabrones!

* EN LA ECONOMÍA MEXICANA, resulta grato y sorprendente que las cosas no han ido tan mal como se temía o preveía.

Claro, sobran ya las explicaciones de “por qué no le hemos atinado” los adivinadores (mayores exportaciones y remesas, alto consumo privado, menor devaluación, falta de credibilidad en las amenazas de Trump, menos incertidumbre en general…).

Miren, en mi opinión, los riesgos y problemas se confirmarán más bien a mediano plazo, pero todavía espero equivocarme en cuanto a la desconfianza interna, el pendenciero presidente de Estados Unidos y las difíciles elecciones de julio del 2018… Ya veremos.

* UN PEQUEÑO DIPUTADO QUERÍA imitar a otro que ha preferido mantenerse en su posición para que no lo investiguen a fondo, y seguir así trabajando en su agenda (como si nada, pues).

Pero coincidiremos en que el ejemplo debería ir en sentido inverso… retirarse ya por vergüenza el del partido mercantilista, a fin de que se pueda demostrar claramente su inocencia o culpabilidad junto con los otros tres.

Me dicen que se distinguen aquí estándares y consejos perversos de un renombrado especialista en fueros e impunidades, pero habrá que ver si la mayoría de los 27 diputados acepta que acabe de hundirse su Legislatura en aras de la inmunidad de unos cuantos.

* ESTE DE HOY VIENE a ser el artículo número 700 en una ya larga ristra o columnata que vio la luz primera hace poco más de 15 años, en febrero del 2002.

Toda una joven ‘Millennial’, pues, que deberá llegar a 750 columnas semanales dentro de un año, cuando conozcamos y podamos analizar los resultados de nuestra importante elección nacional del 1 de julio del 2018.

¡Muchas gracias a todos! Y nos vemos aquí el próximo fin de semana.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral