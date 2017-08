Acción contra insurrección militar en Venezuela deja un muerto

Caracas. Al menos un hombre resultó muerto y otro gravemente herido en el asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, informó hoy el comandante general del Ejército, el mayor general Jesús Suárez Chourio.

El jefe castrense describió lo ocurrido como un ataque “terrorista, paramilitar, mercenario pagado por la derecha y sus colaboradores, pagado por el imperio norteamericano, y ahí están detenidos, y fue dado de baja uno de ellos (muerto), y otro que fue gravemente herido”.

“Un grupo de paramilitares que aprovechando las condiciones del momento nos asaltaron, pero inmediatamente fueron repelidos, fueron derrotados y estamos aquí festejando el triunfo de la patria”, dijo el jefe militar en una declaración pública acompañado de un batallón de oficiales.

El ataque se produjo la mañana de hoy y fue dado a conocer a través de un vídeo en el que un grupo de unos 20 hombres vestidos de militares portando armas largas acompañan a un portavoz que se identifica como “capitán Juan Caguaripano” y “comandante de la operación David Carabobo”.

Una fuente militar indicó que al menos siete de los 20 insurrectos habían sido detenidos y que ellos tres son oficiales de tropa, de bajo rango: un sargento de la reserva de paracaidistas, un teniente que desertó hace tres meses de la FANB, un miembro de la Milicia (civiles armados), y cinco son civiles.

“Pero nos encontraron como un solo puño, un solo roble, unidos por la patria 7, nos encontraron así, y la canalla nuevamente fue derrotada, recuerden que la patria quiere estar en paz, recuerden que al FANB es la patria también”, dijo el comandante del Ejército desde una sede militar.

Suárez Chourio sostiene que lo ocurrido allí no fue un alzamiento militar, sino “un ataque terrorista”, y que la única “insurgencia de la patria” ocurrió hace 25 años y medio, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez saltó a la palestra dirigiendo un fallido golpe de Estado que dejo más de 30 muertos, y al líder preso.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que ya dejan más de 120 muertos, situación que se ha agudizado desde la elección de la Asamblea Constituyente, en la que la oposición no participó por considerar el proceso fraudulento.

OPOSICIÓN EXIGE LA VERDAD

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió hoy al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo que sucedió con el grupo de militares que se sublevó este domingo.

“Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia”, indicó Borges en un foro denominado ‘En defensa de la Constitución’.

El jefe del Parlamento dijo esto en referencia a lo sucedido hoy en el asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, que deja hasta ahora un hombre muerto, otro gravemente herido y al menos siete detenidos.

Para Borges lo sucedido con el grupo de militares debe llevar al Gobierno a una “profunda reflexión”, pues a su juicio “es muy claro” que “la Fuerza Armada es un ejemplo de un país que quiere un cambio”.

En el foro en el que participó Borges también tomaron la palabra otros dirigentes como el opositor y vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, que opinó que lo sucedido hoy refleja que el malestar de lo que pasa en el país “llegó a los cuarteles”.

Entre los que asistieron al encuentro estaba Luisa Ortega Díaz, destituida como fiscal general el pasado sábado por la Asamblea Constituyente, el diputado chavista Eustoquio Contreras y la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez.

También participó el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, quien indicó que “ninguno” de los que asistieron al foro tomarán “las armas” para lograr el cambio de Gobierno.

“Ninguno de nosotros. No nos caigamos a mentiras”, agregó.