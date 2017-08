Con restricciones permiten instalación del Tianguis San Juan en Neza

Nezahualcóyotl. Desde las 6 de la mañana de este domingo se instalaron, los comerciantes del tianguis de “San Juan” sobre la avenida Texcoco, el cual es considerado el más grande de América Latina por sus más de 8 kilómetros lineales de extensión, aunque no se permitió invadir calles alternas.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa precisó que este reordenamiento se inició por parte del gobierno municipal desde el año pasado, y en él participan diversas dependencias como Tesorería, Gobierno, Tianguis y Mercados, Seguridad Ciudadana, entre otras, lo que permitirá generar mayores condiciones de seguridad tanto para los comerciantes como los ciudadanos.

Indicó que debido a la disposición de autoridades de Nezahualcóyotl, Ciudad de México e Iztapalapa, líderes de los comerciantes y vecinos de la zona, se logró establecer una serie de acuerdos y normas a aplicarse a partir de este día, por lo que se les permitió la instalación de los puestos.

Señaló que desde la madrugada se desplegaron 500 elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana local para evitar que los vendedores se instalaran en los llamados “brazos” del tianguis, pues parte de las reglas a seguir es la liberación de las avenidas Rivapalacio, Cuauhtémoc, México y Nezahualcóyotl para el libre tránsito de vehículos.

Explicó que los vendedores que utilizaban estas avenidas y calles que no están dentro de la extensión del tianguis, es decir solo la avenida Texcoco, serán ubicados sobre la misma, para lo cual reducirán el tamaño de negocios que ocupan más de lo permitido, además quienes no cumplan con las reglas ya no se instalarán, y de esta manera todos tendrán un lugar en el tianguis.

De la Rosa García afirmó que en total son 16 normas que deberán acatar los comerciantes, mismas que dieron a conocer en un tríptico desde que llegaron a instalarse, las cuales son prohibición de venta de bebidas alcohólicas, animales, materiales explosivos e inflamables, medicamentos, material de curación y artículos de dudosa procedencia o que no pueda acreditar la legal posesión.

Subrayó que también deberán respetar el horariode 6 de la mañana a 6 de la tarde, tener a la vista los precios de sus productos autorizados por la autoridad competente, mantener limpia su área depositando los desechos en un bote de basura y contar con uno para los clientes.

Además tendrán prohibido hacer funcionar aparatos de sonido sin autorización, hacer amarres en los domicilios particulares, mobiliario urbano, árboles, postes de luz, banquetas y carpeta asfáltica, así como realizar tomas clandestinas o no autorizadas de luz eléctrica en postes o transformadores.

Dijo que los comerciantes no pueden estacionarse en doble sentido, camellones o avenidas principales, deberán mantener libres los accesos a los hospitales, bancos, supermercados y estaciones de Metro.

Además los que venden alimentos, no podrán hacerlo si no cuentan con vitrinas, batas y gorras, así como las medidas de higiene necesarias, e igualmente deberán tener un tanque de gas L.P con capacidad de 10 kilos con regulador, manguera de neopreno y un extintor.

El presidente Juan Hugo de la Rosa aplaudió la disposición de los comerciantes, y aclaró que con estas acciones no se pretende atentar contra las fuentes de ingresos, sino el objetivo es reordenar el tianguis para que haya mejores condiciones en la venta de artículos y que todo esté de acuerdo a la legalidad.