Marcelino Perelló (1944-2017) y su última lección

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Primero vi la noticia en el Facebook de mi amigo Álvaro Juárez Sánchez. Su cercanía a Marcelino Perelló le daba alguna certeza a la noticia, pero ningún medio hablaba de ello. ¿De veras Marcelino había muerto en la madrugada del sábado 05 de agosto? En el transcurso del día se confirmó la noticia por varios medios, sin precisar la causa del deceso.

Tuve el placer de platicar con Marcelino Perelló en múltiples ocasiones, sobre infinidad de temas. El tipo era un gran conversador. No se le escapaba ningún tema. Y, al igual que otro amigo exlíder del 68, Luis González de Alba (se suicidó), Marcelino se hizo cada vez más irascible y misántropo conforme se iba haciendo viejo. Ambos personajes se hicieron muy iracundos y por razones comprensibles, que muchos escuchamos varias veces.

Tipo alto, como de 1.90 mts. Fumador compulsivo de voz cavernosa y talle desaliñado. Nunca le creí del todo su versión del 68, como no se la he creído a ninguno de los participantes que he podido escuchar en vivo o leer. Las interpretaciones y reinterpretaciones de los sucesos relativos al movimiento estudiantil de 1968 siempre dejan huecos, contradicciones, sombras y sinsabores.

De hecho, él mismo solía decir que la memoria nos suele engañar, porque siempre estamos tratando de justificar nuestras posiciones actuales, acomodando tramposamente el pasado al presente.

¿Un ejemplo al respecto? Tras reconocer que el movimiento del 68 era realmente una colección de movimientos y grupúsculos, muchos de los cuales chocaban entre sí, Marcelino nos contó varias veces que el ala comunista no quería instaurar la “democracia”, sino la “dictadura del proletariado”. La “democracia” era una “pendejada burguesa”. Obvio, se trataba de ensoñaciones de juventud porque, como él mismo lo reconoció muchas veces, el movimiento del 68 no pasó de ser estudiantil: jamás lograron establecer puentes reales con las causas populares, menos aún con las proletarias.

“El pinche pliego petitorio ni siquiera tenía una exigencia de carácter laboral, por ejemplo”, nos dijo en alguna charla ocasional.

“¿Y el rollo de los derechos humanos, Marcelino?”, le llegué a preguntar hace muchos años. “¡Bah, esa madre ni existía en ese entonces! Esa mamada es una invención reciente!”, me contestó entre risotadas de todos los contertulios. Y tenía razón.

Marcelino fue miembro del Partido Comunista Mexicano y siempre me pareció que su figura predilecta era Nikolai Bujarin, un tipo a medio camino entre Stalin y Trotski. De sus años en Rumania, tras los sucesos del 68, poco o nada hablaba. Varios sesentayocheros me han dicho que Marcelino había hecho su propia negociación con el gobierno mexicano, especialmente con Luis Echeverría.

“¿Por qué crees que no estuvo en Tlatelolco y por qué crees que se fue a refugiar en casa de un alto funcionario gubernamental (Andrés Caso Lombardo) al saber de la matanza?”, me han dicho algunos de sus detractores.

Otros han sido más duros con Marcelino: “Fue un traidor, al igual que Sócrates Campus Lemus. A Sócrates le dieron hueso en el gobierno de Echeverría y a Marcelino lo mandaron becado a Rumania”.

Cierto que, incluso dentro de los sobrevivientes del 68, hay personas que no tienen el mejor concepto de Marcelino. Pero así siempre pasa con respecto a los movimientos sociales y a “la grilla”. Y la verdad no la saben ni quienes formaron parte de esos movimientos.

Yo me quedo, pues, con el Marcelino que leí y que escuché; aquél que rebosaba cultura, sarcasmo e inteligencia. Siempre hacía buenas recomendaciones de lecturas y de películas. Apreciaba mucho el teatro. Siempre tuvo algo de apocalíptico: ¡cómo jodía con eso de la “televisión enajenante”!

Nunca renunció del todo a su vena comunista de juventud, si bien reconocía que la URSS había sido no sólo un experimento fallido sino también un experimento oneroso. Después de la URSS, ¿quién querrá aspirar al comunismo?

La verdad nunca lo vi muy entusiasmado por la Cuba y la Venezuela actuales, y, al final de sus días, no le escuché loas al socialismo ni a los regímenes populistas. Y Andrés Manuel López Obrador recibió muchos de sus acertados dardos, con justa razón.

En términos políticos, Marcelino Perelló se había vuelto escéptico, muy escéptico. Finalmente, había asumido una posición de analista incómodo, sin esperar mucho del futuro político.

Más allá de todo esto, de Marcelino me quedo, sobre todo, con su última lección, a saber: su defensa a ultranza de la libertad de expresión en un país que se hunde, cada vez más, en la estupidez de lo “políticamente correcto”. Defensa memorable, en casi todos los sentidos.

Todos nos sabemos esa historia: Marcelino hizo aseveraciones polémicas y transgresoras en su programa Sentido Contrario, que se transmitía por Radio UNAM. Algunas de esas aseveraciones eran claramente erradas, algunas otras requerían citar fuentes precisas e idóneas (lo que nunca se hizo), y, otras más, sólo dañaban a los castos oídos de las masas descerebradas adscritas a los “políticamente correcto”.

Yo escribí dos artículos al respecto, aquí mismo, en El Arsenal: “Marcelino Perelló: entre la pendejez y la censura” (08 de abril de 2017) y “Marcelino Perelló y la libertad de expresión” (10 de abril de 2017).

En estos artículos expuse y critiqué los claros errores de Marcelino, pero siempre salvaguardando y defendiendo su derecho a la libertad de expresión. Para quienes nos movemos dentro del Proyecto de la Modernidad, lo más importante de todo pensamiento debe girar en torno a las categorías de “cierto” o “falso”, de “lógico” o “ilógico”, de “demostrado” o “indemostrado”. Todo lo demás es irrelevante o desechable.

Pero resulta que, como este país cada vez se hunde más en la mierda de lo “políticamente correcto”, las palabras de Marcelino hirieron la paranoica susceptibilidad de la mitología feminista, la cual, a falta de argumentos sólidos y racionales, suele recurrir a poses de auto-victimización a fin de ejercer la censura y la represión so pretexto de defender los “derechos de las mujeres”.

Y, bueno, ya sabemos lo inútil que resulta tratar de razonar ante personas con posturas irracionales. Para infortunio de Marcelino, las feministas de hoy ni siquiera pueden ser epígonos de Kate Millet, quien al menos trató de oponerse con “argumentos” a la “mentalidad reaccionaria” de literatos como D.H. Lawrence y Henry Miller.

La marabunta feminazi cayó sobre Marcelino y éste prefirió renunciar a la UNAM. Al menos eso se dijo. Pero, claro, no renunció a su programa de opinión, mismo que siguió transmitiendo por streaming. Según se dijo, Marcelino prefirió renunciar antes de meter en problemas a sus colegas de la UNAM. Quién sabe.

Yo creo que, en esto, Marcelino hizo mal. A mi juicio, él tuvo que mantenerse firme no sólo en su postura (siempre lo hizo) sino en su puesto laboral, para obligar a la UNAM a despedirlo para vergüenza de la propia UNAM: ¿qué institución se puede prestar a despedir a un académico sólo por ejercer la libertad de cátedra, de opinión y de pensamiento?

¡En gran ridículo hubiera quedado la UNAM! De suyo sí quedó en ridículo, al someterse a esa cosa vulgar, grotesca y anti-científica llamada “perspectiva de género” (feminismo encubierto). Pero el ridículo hubiera sido atroz de haber despedido a Marcelino.

Como sea, ha quedado en nuestras mentes la última gran lección del profesor y compañero Marcelino Perelló: defender a ultranza la libertad de expresión, motor fundamental de la democracia.

¡Hasta nunca, compañero Marcelino Perelló!

¡Feliz regreso al ciclo del carbono y al ciclo del nitrógeno!