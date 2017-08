La violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos: Raúl González

Con Información de Ian Soriano/El Arsenal

México.– Durante su participación en la conferencia anual “Violencia y paz” en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez señaló que la paz es una condición indispensable para que la vigencia de los demás derechos humanos sea posible. Existe una vinculación necesaria entre paz y derechos humanos.

La violencia, por el contrario, es un factor que con frecuencia involucra o propicia que se comentan violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La paz debe ser más que una mera noción o concepto, debe constituirse como una realidad, que se concrete en beneficio de todas las personas, como una parte integral e indivisible de los derechos humanos.

La paz es algo que trasciende la simple ausencia de guerra o conflicto, también implica la ausencia de violencia. En este sentido, el papel del Estado adquiere especial relevancia, pues al tener el monopolio para el uso legítimo de la fuerza, debe procurar que la paz exista, sin que ello pueda implicar qué para lograr tal propósito, se pueda dejar de lado el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestras vidas en un entorno de paz y, para la consecución de ello, no pueden violentarse otros derechos.

La violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos, al igual que lo hace la falta de cumplimiento y aplicación de la ley. La inseguridad, la violencia vinculada al desarrollo de las actividades delictivas, así como la exclusión, la pobreza, la marginación, generan condiciones de miedo, incertidumbre y desamparo, que impiden que las personas desarrollen libremente sus vidas y, en consecuencia, puedan ser vigentes sus derechos humanos y alcanzarse el bienestar colectivo.

En México desafortunadamente la paz no es una realidad para muchas personas en distintas regiones del país, donde diversos factores, en particular la violencia, la corrupción y la impunidad, han alterado las bases de la normal convivencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones democráticas, así como del régimen de derechos humanos que reconoce nuestro sistema jurídico. En estos lugares, las autoridades no han podido generar condiciones mínimas de garantía para la integridad física y patrimonial de las mexicanas y mexicanos que habitan en los mismos, como consecuencia de los cuales, tampoco serían vigentes sus derechos fundamentales.

Las distintas regiones de México presentan realidades de violencia diferenciadas. Conforme lo reportó el INEGI, el pasado 26 de julio, en nuestro país se registraron 23 mil 953 casos de homicidios durante 2016, lo cual significa 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2015, que fue de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los estados de México (2,749), Guerrero ( 2535), Chihuahua (1763), Michoacán (1340), Jalisco (1296), Sinaloa (1283), Ciudad de México (1277), Guanajuato (1211), Baja California (1138) y Veracruz (1039) registraron la más alta incidencia en homicidios a nivel nacional, mientras que otras entidades tuvieron índices considerablemente más bajos, lo que refleja el que la situación no es homogénea.

De ahí, la importancia que tiene el que llevemos a cabo esfuerzos como el que hoy nos convoca, con esta Segunda Conferencia Anual, para visibilizar y reflexionar sobre la problemática que enfrenta nuestro país en este ámbito, pero bajo un enfoque que trate y analice estos fenómenos, de manera diferenciada, atendiendo a las condiciones que al respecto imperan en las distintas regiones del país.

El ombudsman nacional añadió que la violencia en México es algo que debemos reconocer, entender y dimensionar adecuadamente a efecto de realizar los diagnósticos pertinentes y determinar las medidas de atención más apropiadas. Para ello, se debe trascender el uso de la fuerza como herramienta básica y adoptar un enfoque compatible con lo que entendemos por seguridad humana, que atienda tanto el ámbito de la protección, como el de la prevención y, en específico en este último, de la educación.

Nuestro artículo 3º Constitucional expresamente reconoce a la educación como una vía para la paz y la no violencia, al prescribir que fomentará en el ser humano, “el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia”. Del mismo modo, contempla que ello sólo será posible en un entorno democrático, el cual reconoce como el contexto óptimo para la paz: “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Hoy el concepto de vida no implica solamente desde la perspectiva biológica, sino que implica que esa vida sea en dignidad.

Señoras y señores:

La violencia y la construcción de la paz, han sido temas prioritarios, cuya atención ha ocupado a este Organismo Nacional desde hace tiempo. En la celebración de nuestros cinco lustros de vida institucional dijimos, que ante los niveles de violencia que se viven, no podía haber lugar para la indiferencia o la insensibilidad y que los mismos demandaban acciones responsables y compromisos inmediatos para su atención. En particular señalamos que no podíamos permitir que nuestra historia se escriba con sangre, que la violencia sea la protagonista central de nuestra convivencia en los próximos años. El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los conflictos. Sólo de esta forma podremos construir el espacio común que se requiere para hacer efectivos todos los derechos.

Las políticas públicas que no se formulen bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto de los derechos humanos, producirán resultados parciales, pudiendo tener una incidencia en el abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las causas estructurales de la misma. En este sentido, por ejemplo, asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia.

México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.

Se debe alejar, por completo, la tentación de acciones autoritarias que pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales. Violencia y descomposición social, sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir las desigualdades, la falta de oportunidades y la exclusión vigentes o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En la CNDH reconocemos y acompañamos el trabajo que en este campo realizan desde hace tiempo el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, así como aquellos que realizan académicos, investigadores y gente comprometida con la causa de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en otras instituciones y lugares de nuestro país.

Si logramos recuperar un cauce en el que la legalidad, el respeto de los derechos fundamentales, el diálogo y la solución pacífica y por las vías institucionales de nuestras diferencias sean la constante, estaremos en camino de consolidar una sociedad libre de violencia, en la que impere una cultura de la paz. Una sociedad que haya atendido y prevenido, no sólo la violencia directa, sino también la llamada violencia estructural, reduciendo la pobreza, la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades, generando un entorno respetuoso de la dignidad humana, donde sea viable y posible el libre y debido desarrollo de las personas.

México exige acciones urgentes. Asegurémonos de que este espacio consolide un diálogo y canal de reflexión, cuyos insumos nos permitan avanzar en la generación de soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta nuestra Nación para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos.

Hace poco escuché un proverbio africano, y decía este proverbio anónimo que “si quieres hacerlo rápido, si quieres llegar lejos, haz alianzas”. México necesita llegar lejos, por eso las instituciones necesitamos hacer alianza, junto, de la mano con la sociedad”.