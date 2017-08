Sin importar “el qué dirán”, “Chicharito” anuncia nuevo romance

MÉXICO.- Después de las especulaciones que rondaban en las redes sociales respecto al noviazgo entre el futbolista Javier “Chicharito” Hernández y la actriz española Andrea Duro, finalmente el jugador mexicano confirmó hoy, quien es la única dueña de su corazón.

Durante varias semanas circularon en redes mensajes de total coqueteo, tiernas menciones, fotos donde ninguno de los dos decía con todas sus letras que estaban juntos, ahora con total libertad y seguridad el futbolista publica:

“Pensarán y dirán lo que quieran… Pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla…#imsorry #feliz” fue el mensaje que el jugador del West Ham usó para acompañar una foto de él y la actriz. Si bien Chicharito luce de los más enamorado, su novia no tanto, más bien un poco apenada. Con el rostro tapado con sus manos, quizás por nervios, Andrea fue etiquetada en la imagen ha dado mucho de qué hablar debido el mensaje de que a su novio no le importa lo que otros digan.

Antes de Andrea Duro, el mexicano estuvo comprometido con la periodista española Lucía Villalón; y después en una muy breve relación con la actriz Camila Sodi, sobrina de Thalía.