Amigos, colegas y comunidad cultural lamentan muerte de “Rius”

México.- Al confirmarse la muerte del caricaturista mexicano Eduardo del Río García “Rius” esta mañana a los 83 años de edad, las reacciones de dependencias, amigos y colegas no se hicieron esperar; a través de redes sociales destacaron el invaluable legado que deja quien, sin duda, es un referente en la cultura mexicana.

En su cuenta oficial en twitter, la Secretaría de Cultura federal escribió: “A través de sus dibujos, Eduardo del Río García “Rius” hizo una aguda reflexión y crítica de la sociedad. Lamentamos su fallecimiento”, mensaje que acompañó con un breve video que muestra algunas caricaturas realizadas por el historietista.

La titular de dicha dependencia, María Cristina García Cepeda, aseguró que con el deceso de “Rius”, creador de un estilo renovador, “termina una época de la caricatura política y de divulgación”.

A las condolencias se sumó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien en la misma red social escribió: “El GobCDMX lamenta profundamente el fallecimiento del ilustre escritor e historietista Eduardo del Río ‘Rius’. Descanse en paz”.

El poeta, promotor cultural y actual Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martin escribió: “Amigo de viaje en el pensamiento crítico, caricaturizando la injusticia social y trazándola como sabiduría popular. Un Abrazo de gratitud, camarada”.

Al enterarse del deceso, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, externó: “Descanse en paz Eduardo del Río “Rius”, dibujante excepcional. Mi pésame a sus familiares y amigos”.

Uno de los primeros en confirmar la muerte de “Rius” fue Graco Ramírez, Gobernador del Estado de Morelos, a través de un mensaje en twitter: “Triste noticia falleció Eduardo del Río ilustre michoacano de nacimiento y Morelense de adopción. Rius hizo la mejor caricatura política”.

La periodista y escritora Sanjuana Martínez? externó que “Hoy el mundo es menos divertido sin ti, mi querido Rius. Gracias por todo, gracias por tanto. ¡Hasta pronto maestro de maestros!”

En su oportunidad, el narrador, dramaturgo y ensayista Alberto Chimal señaló: “Murió Rius. Influyó de modo definitivo en la educación de millones de nosotros e hizo popular un género rarísimo: el ensayo en cómic. #RIP”.

Los colegas y amigos del fundador de la revista “El Chamuco y los hijos del averno” también compartieron su sentir ante la lamentable pérdida; el caricaturista mexicano Trino Camacho lo despidió con un breve mensaje: “Maestro RIUS, te voy a extrañar mucho!!!”

Antonio Helguera?, monero en “La Jornada”, “Proceso” y “El Chamuco”, recordó a “Rius” como “El padre de la caricatura mexicana contemporánea”; mientras que en la cuenta oficial de “El Chamuco” se puede confirmar la noticia: “lamentamos muchísimo la muerte de nuestro maestro, amigo y fundador de esta casa editorial, Eduardo del Río García, Rius”.

Mientras que Paco Calderón Cartones?, caricaturista de Grupo Reforma, manifestó: “Me entero que falleció Rius. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pacem. Aunque él no lo crea”.