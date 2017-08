Ochoa Reza confía en que elección de Coahuila no será anulada

México.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, confió en que la elección de Coahuila no será anulada, porque en su opinión no hay motivo legal alguno para ello.

“Acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con plena confianza de que bajo un análisis objetivo y apegado a derecho quedará acreditado que Miguel Riquelme es el gobernador electo del estado de Coahuila”, subrayó.

Entrevistado al salir del TEPJF, sostuvo que Riquelme Solís será el gobernador constitucional el primer día de diciembre, porque cumplió perfectamente con toda la normatividad en materia electoral y porque no hubo rebases a los topes de campaña.

“Esperamos la resolución de manera respetuosa del Tribunal Electoral, pero tenemos puntualmente confianza en la acreditación de pruebas para demostrar que no hay agravio alguno y que la elección no será anulada”, enfatizó.

Ochoa Reza agregó que “hemos presentado toda la documentación que acredita que se ha actuado de manera legal y que Miguel Riquelme cumplió cada uno de los aspectos jurídicos de su campaña”.

Por ello, agregó, “venimos a defender el voto libre de la ciudadanía de Coahuila, donde participó 62 por ciento y que con la fuerza de su voto le dio la gubernatura a Miguel Riquelme, nuestro gobernador electo y próximo gobernador constitucional“, apuntó el dirigente priista.

Precisó que al TEPJF acudió el gobernador electo con los tres partidos políticos nacionales que conformaron la coalición Por un Coahuila Seguro, pues “tuvimos una reunión con la magistrada presidenta, con una magistrada y cuatro magistrados adicionales”, a quienes presentaron diversas pruebas.

Indicó que el primer argumento es que el Reglamento de Fiscalización sufrió múltiples modificaciones que no fueron publicadas ni en el Diario Oficial de la Federación, ni fueron actualizadas en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Una norma que no es publicada no puede ser válida y no puede ser aplicada y en ese sentido demostramos que el INE incurrió en una grave omisión al no publicar las reformas al Reglamento de Fiscalización.

“En consecuencia, el proceso de fiscalización que se llevó a cabo por parte del INE no está sustentado en una norma válida y, por lo tanto, no debe aplicarse en el caso de la elección de Coahuila, ni en ninguna otra elección”, enfatizó.

Por último, Ochoa Reza detalló que su partido presentó ante la magistrada presidenta, ante la magistrada y los magistrados la documentación que acredita que las facturas para cubrir los costos de administración de redes sociales y de la página de Internet fueron puntualmente fiscalizadas y cobradas.

