Reclaman a congresista Díaz-Balart por aprobar fondos para el muro

Miami.- Un centenar de inmigrantes protestaron este día frente a la oficina del representante cubanoamericano Mario Díaz-Balart por aprobar el presupuesto del presidente Donald Trump para construir un muro con México y para que defienda medidas como el DACA y el TPS que favorecen a los inmigrantes.

Los manifestantes de grupos comunitarios y beneficiarios del programa DACA para estudiantes indocumentados en Estados Unidos , portaron pancartas que se leían: “Apoya DACA no Muros” y “Proteje familias salva el TPS”.

Procedentes de estados como Texas, Arkansas, Alabama, Virginia y Florida, los inmigrantes y activistas gritaron además consignas como “Mario you can be a warriior” y “Olé Olé Olé Ola… Daca Daca”.

“El congresista votó la semana pasada lamentablemente por un 1.6 mil millones de dólares en un presupuesto que estaba como escondido lo del Muro”, dijo a Notimex la activista Maríia Bilbao, de la organización United Dreams.

“Estamos aquí porque él tiene la influencia y el poder en el Congreso para decir no más dinero para el odio, no más dinero para detenciones y deportaciones”, señaló a su vez Natalia Jaramillo de la campaña “We Belong Together”

“Ya no necesitamos palabras necesitamos que el congresista tome una posición para defender el DACA y el TPS, y hasta ahora no ha tomado una postura firme y una acción”, apuntó Jaramillo.

El DACA es un programa que protege de la deportación a los soñadores, unos 800 mil jóvenes indocumentados en todo el país.

Mientras que el TPS es el Estatus de Protección Temporal que ahora protege a unos 380 mil inmigrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, pero que expira en enero y marzo y las autoridades no han dicho si habrá una nueva prorroga.

Los manifestantes portaron un cheque simbólico de gran tamaño con la intención de entregárselo a Díaz-Balart, para sensibilizar al congresista sobre la importancia de destinar los presupuestos fiscales para mejorar la educación y salud, no para intensificar los ataques a los documentados.

“Estamos pidiendo que el congresista que tiene una posición clave en los comités que consideran el presupuesto apoye a la comunidad que se oponga al presupuesto de Trump que quiere quitar dinero a la educación y la salud para dárselo a la migra que esta separando familias”, dijo Jonathan Fried de We Count.

“Queremos que no se olvide de donde vino y que no se olvide lo que pasaron sus padres y otros inmigrantes cubanos cuando llegaron a este país”, añadió el activista.

Jessica Azua de San Antonio, Texas, de 21 años, que llegó de Tampico, Tamaulipas, México cuando tenía 14 años y es beneficiaria de DACA dijo que esa protección le ha permitido tener una licencia de conducir, trabajar y estudiar y no ser una carga económica al pagar impuestos.

“Eso nos ha permitido contribuir a este país que consideramos nuestro hogar y no ser una carga pagando nuestros impuestos, por eso consideramos una puñalada por la espalda que quieran usar nuestros impuestos para seguir deportando más gente ”, agregó la joven .

El gobierno de Trump anunció en junio pasado que mantendría intacto el DACA, pero después se han presentado algunas señalesnales que hacen pensar que su fin podría llegar.