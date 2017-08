Recuerdos de la Corriente Democratizadora

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Para darle sabor a una asamblea que ya no tiene el interés mayúsculo para la política nacional, el PRI reedita un tinglado que tiene como objeto su única razón estructural: mantener el binomio presidente-partido, que es lo que ha quedado de los cuatro elementos de poder que mantenían un sistema verticalizado de manera monolítica.

Los otros dos: la burocracia leal y la religión política asociada, ya no son tan confiables: muchos burócratas vienen de otros regímenes o de supuestos exámenes del servicio civil; y muchos tampoco creen en ese remedo de religión y fe en el priísmo como forma salvífica del mejoramiento de vida de las personas.

Para darle pimienta aparecen los disidentes, burócratas partidistas con el perfil que el politólogo alemán Robert Michaels, el líder social-demócrata del siglo 19, en su clásico “Los Partidos Políticos” asignaba a los que se enquistaban en estas instituciones, bloqueando nuevos elementos y apoderándose por escalafón de los partidos, que a final de cuentas se convertían en un intraspasable circulo de hierro.

Disidentes que siempre tienden a que les consideren méritos del pasado y les otorguen canonjías del presente, generalmente diputaciones que no pasan por las orcas caudinas del proceso de mayoría; algo, que no implique darle la cara a los electores, que no se acuerdan de ellos, o algo que signifique regresar a los trastupijes y maniobras inconfesables, que les envalentonan para cobrar políticamente una y otra vez lo mismo.

Los rebeldes de ahora, nada jóvenes llegan a la conclusión llana de que están fuera de manera esférica, es decir desde el punto de vista que se quiera ver. Muchos son adinerados, no necesitan fingir que trabajan, pero irremediablemente son adictos a los elogios y enfermos incurables de practicar el maltrato a los que consideran sin poder.

Pero con toda esas circunstancias, siguen la tradición de los disidentes: patalear y amenazar salir en busca de horizontes libertarios, como si no hubieran sido capataces de otros esclavizados por el engaño del ascenso político.

La disidencia de hoy es distinta a las recientes, aunque como todas, tienen los elementos argumentativos de defender las reglas del pasado y de dificultarle en apariencia al Presidente, su papel de verdadero y omnímodo presidente también de su partido.

Se parece al movimiento que se opuso a que Zedillo impulsara a un tecnócrata o a un funcionario sin carrera partidista. En ese caso los desdeñó, sabía que no sería un priísta su sucesor y también sabría que limitando a los candidatos a una carrera con cargos de elección, a la larga iba a bajar la calidad profesional de los servidores públicos de alto nivel.

Las dos cosas sucedieron: llegó uno con carrera en la gran trasnacional refresquera; y los gobiernos de los estados bajaron en muchos casos a perfiles pobres, como se ha visto con tanto pillo, que llegó a robar. En la presidencial hasta un Roberto Madrazo quiso competir al estilo de cómo competía en los maratones.

Pero es sin duda la coyuntura de hoy, en la que muchos priístas se quieren encaramar al camión de López Obrador, la que se parece a la de 1988 cuando a través del Frente Democrático Nacional, los priístas mas autoritarios dieron un vuelco como democratizadores y rebautizados de esa manera, pudieron con cinismo tomar las riendas como si hubieran sido los izquierdistas mas entusiastas.

Tipos deleznables y enfermizos como Martínez Corbalá o la señora Ifigenia Martínez, treparon por encima de los comunistas para hacer del hijo del autoritario Cárdenas, su emblema rojo, que obviamente quedó en una combinación elegante de dorado y negro, colores más dignos de Las Lomas hogar habitual, después de Los Pinos del hijo y la esposa del Tata.

En esa jugada los compañeros de generación de De la Madrid, como Muñoz Ledo, el que alentó a Ruiz Harrell otro excompañero, para dedicarle al presidente el libro “Exaltación de Ineptitudes”; tuvieron un papel relevante, el que alguna vez fuera el presidente nacional del PRI, el que fuera el gobernador priísta de Michoacán; y muchos exfuncionarios egresados del tricolor, dizque se fueron por la libre.

Iban a ganarle al PRI salinista. Y le ganaron. los conocedores dicen que Clouthier que ni se enteró, en primer lugar, con los votos del centro y el Norte; después por muy poco Cárdenas que ganó la capital y el Sur; y hasta abajo el oficial, en tercer lugar. Pero no pegó la asonada, finalmente los factores reales estaban fuera y se quedó Salinas. La guerra fría aún no terminaba.

Hoy el PRI está en uno de sus malos ratos, por errores históricos y muy actuales. Los disidentes quieren hueso, de los proporcionales para sobrevivir sin hacer nada:

Sospechan que el sistema no el PRI, porque el PRI ya no es el sistema en su nueva complejidad, la puede jugar con Obrador, porque con las reformas en papel, México está en el capitalismo, solo unos siglos después de inaugurada esa economía-mundo; y ahora el juego ya no es nada más el ascenso burocrático.

Hoy hay concesiones de energía y recursos a disputar; esquemas de lavado de dinero y otras perspectivas. Y si no les dan lo que quieren, se van a adelantar a los demás en esa cargada en la que no se precisa en donde empieza el Morena y donde termina el viejo PRI.