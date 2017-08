Sector Salud impulsa campaña contra cáncer de cuello uterino en México

México.- Del 22 al 28 de agosto se llevará a cabo la Semana de Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino, con el objetivo de impulsar acciones y soluciones, ya que una de cada 10 muertes por cáncer en mujeres mexicanas se debe a esta enfermedad.

Bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y en coordinación con Instituciones Públicas y organizaciones de la sociedad civil se ha organizado esta campaña con el lema “El cáncer de cuello uterino #MásCercaDeLoQueParece”.

El término cáncer designa el crecimiento maligno, autónomo y desregulado de células, este crecimiento da lugar a tumores, que pueden invadir partes adyacentes y distantes del cuerpo, a la par destruyen tejidos normales y compiten por los nutrientes y el oxígeno celulares, se informó en un comunicado.

Un agente causal de una infección común que se transmite a través de las relaciones sexuales y por contacto piel con piel es el virus del papiloma humano, abreviado como VPH.

Se conocen más de 150 tipos de VPH que infectan al ser humano, alrededor de 40 infectan los genitales y 14 de ellos son considerados de alto riesgo para el desarrollo de cáncer del cuello uterino. Existen también algunos tipos de VPH de bajo riesgo que causan verrugas genitales.

Se sabe que la infección persistente con VPH de alto riesgo, no es suficiente para el desarrollo del cáncer del cuello uterino. No obstante, una infección de VPH que no desaparece puede causar esta afección en algunas mujeres. Cerca del 70 por ciento de los casos de cáncer invasor son atribuibles a los tipos VPH de alto riesgo 16 y 18.

En México, desde 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer.

En 2014, se registraron tres mil 063 nuevos casos de tumores malignos del cuello uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100 mil habitantes mayores de 10 años.

En mujeres de 25 años y más, se registraron cuatro mil 056 defunciones con una tasa cruda de 11.9 defunciones por 100 mil mujeres y un promedio de edad a la defunción de 59.15 años.

