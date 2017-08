Blondie y Garbage ofrecerán lo mejor de su repertorio musical en la Ciudad de México

México.- Las bandas emblemáticas de rock Blondie y Garbage se han unido en el marco del “Rage and Rapture Tour”, para ofrecer lo mejor de sus repertorios, pero además cada agrupación cantarán temas de sus recientes producciones discográficas.

El lunes 14 de agosto el Palacio de los Deportes se viste de gala para recibir a las bandas Blondie & Garbage, en un concierto que evocará la nostalgia de la buena música que perdura a pesar del tiempo, dicho concierto se lleva a cabo en el marco de “Rage and Rapture Tour”.

Blondie lanzó en mayo pasado su undécimo álbum “Pollinator” en el que la legendaria banda reclutó músicos y artistas como TV On The Radio, Sia, Charli XCX, Laurie Anderson, Orange Blood, Joan Jett y Jhonny Marr, así como del guitarrista de The Strokes, Nick Valensi.

Garbage lanzó su sexto disco de estudio “Strange little birds” en junio pasado, el cual debutó en el número uno en el Top Rock y Alternativo de Billboard. La banda también estará lanzando un libro autobiográfico “This Is the Noise That Keeps Me Awake” este verano.

Ntx.