-Del Mazo: constancia con olor a estiércol

Por Héctor Moctezuma De León.

Este martes Alfredo del Mazo Maza recibió la constancia de mayoría que lo acredita, según el Instituto Electoral de Estado de México, como ganador de las elecciones para gobernador en junio pasado. Se trata de un documento con un fuerte olor a estiércol producto de las marranadas, ordenadas desde Los Pinos, para que sacaran a como diera lugar al primo del presidente.

Con esta decisión el calendario electoral mexicano retrocedió más de 50 años, volvemos a las épocas en que los grupos caciquiles imponían a las autoridades por encima del sufragio a través del fraude electoral o hampa electoral como alguna vez lo llamó el ex –presidente del PAN, Abel Vicencio Tovar.

Con esa decisión, el IEEM dejó en claro que los organismos electorales de los estados sirven más a los poderes fácticos que a la voluntad popular expresada en las urnas. Que los consejeros, salvo alguna excepción actuaron por con$igna pasando por encima de la ley. Que el INE es también un organismo coptado por la casa presidencial.

Ni los consejeros del INE ni los del IEEM no se dieron cuenta de las cantidades millonarias, más de 5 mil millones de pesos –el tope fue de 280 millones- que llegaron a la casa de campaña de Del Mazo o a las arcas del PRI estatal, de diversas instituciones y empresas interesadas en obtener contratos cuando del Mazo arribe al Palacio de Gobierno en Toluca, tampoco se percataron del hediondo olor que emanaba de las cochinadas que hicieron los priístas mexiquenses a lo largo de toda la entidad.

Alfredo del Mazo, Alfredito, el hijo de Alfredo el que fracaso en su intento de conseguir la candidatura priísta en 1988, no podrá legitimar su gubernatura ni metiendo a la cárcel a Eruviel Ávila y su caterva de sinvergüenzas, “pulpos chupeteadores”, como los llamó el gran maestro de la sátira política, Jesús Martínez Palillo, aunque de eso no hay que hacerse ilusiones, porque si no llevaron a Arturo Montiel, menos a quien se siente con aspiraciones presidenciales.

Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo (UNTA) tiene bajo su manga un as que le permite movilizar miles de campesinos como los que están apostados frente a un lado de las oficinas de la Secretaría de Gobernación y el bloqueo en la autopista de Texcoco, se trata del pago como indemnización, por la explotación de las minas tierra en el Oriente del Estado de México, tierra que es utilizada en el relleno del terreno en donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayer hubo un nuevo bloqueo parcial a las obras del NAICM. No les han pagado ni un cinco por la explotación de sus terrenos y la UNTA amenaza con un paro nacional. Y estuvieron plantados en Gobernación porque quieren que Osorio Chong les ponga enfrente al Secretario de las Obras Chafas, Gerardo Ruíz Esparza…Este Pedro Zamudio, presidente consejero del IEEM da más la pinta de líder huachicolero, que de titular de un órgano electoral…Nervioso, ojeroso se vio Rafael Márquez en la conferencia de prensa que ofreció en Colomos la sede del Club Atlas de Guadalajara, club al que pertenece el hombre que lució en Europa como uno de los mejores futbolistas que han viajado al viejo mundo. Ojalá como es el deseo de la comunidad furbolera, Rafa salga bien librado de esta, de lo contrario las aspiraciones de Margarita Zavala sufrirán un fuerte golpe, pues la aspirante a la candidatura panista escogió al jugador para que la acompañara en su aventura.

