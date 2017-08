Emociona a Angélica María ver a Palito Ortega luego de 30 años de ausencia

México.- A más de tres décadas de distancia, la cantante Angélica María se reencontrará con Palito Ortega, uno de los estelares del espectáculo “La Caravana del rock and roll” que se presentará a finales de este mes en la Ciudad de México.

Fue en 1969 cuando la llamada “Novia de México” y el cantautor argentino protagonizaron la película “Somos novios”, también conocida como “Corazón contento”. Continuaron viéndose cada vez que él viajaba a este país, pero hace más de 30 años dejó de hacerlo.

“Palito no regresó a México porque seguramente le cayó buen trabajo en su país o en otros lugares. Sin embargo muero de ganas por verlo; espero mucho el día en que le pueda dar un abrazote, pues le tengo mucho cariño”, expresó Angélica María.

Lo último que supo de él, según dijo a Notimex, “fue que había sido gobernador de una ciudad (Tucumán) de Argentina y había estado muy involucrado en la política. Así son las cosas, de pronto la misma vida te separa, pero ahora estoy feliz porque lo voy a ver”.

Destacó que Palito Ortega es un buen amigo y uno de los máximos compositores de habla hispana. A ella le escribió temas como “Una muchacha igual que todas” y “Hola”.

“Canción que lanzaba siempre era un trancazo. Todas son alegres, llenas de vitalidad y sensacionales. A través de ellas te invita a vivir y a ser feliz. De los temas más maravillosos que le he escuchado es ‘Sabor a nada’. Con sus éxitos tan pegajosos nos hizo brincar, emocionarnos y bailar, es un hombre tan lindo”, enfatizó.

Durante la filmación de “Somos novios” recordó que Palito Ortega siempre se portó como un caballero y fue de los más sensacionales compañeros en escena que haya tenido.

“Es padrísimo que venga, sé que el público lo va a gozar y a disfrutar muchísimo, mientras que yo estaré a un lado también escuchándolo, que honor. Estoy contenta de que se una a la caravana”, externó.

Los conciertos de “Los Grandes del Rock and Roll”, ahora llamados “La Caravana del rock and roll” vienen sucediendo desde hace tiempo cuando aún vivían Johnny Laboriel y Manolo Muñoz. Hasta el año pasado Alberto Vázquez formaba parte del cartel, pero esta vez su nombre no aparece.

Angélica María explicó que “al parecer tenía otros compromisos laborales con otras empresas, pero lo vamos a extrañar mucho. Deberíamos estar los cinco, pero así se dan las cosas y ojalá que el año que entra sí se pueda integrar”.

La cantante descartó que Palito y ella vayan a interpretar un tema a dueto, pero hizo votos para que al final del concierto entre todos los artistas celebren su regreso y unan sus voces a través de uno de sus temas como “Corazón contento”.

“La Caravana del rock and roll” se presentará del 25 al 27 de agosto en el Auditorio Nacional. También cantarán Enrique Guzmán, César Costa, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitters.