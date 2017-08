Tarjeta roja de los gringos a Rafa Márquez

Por Francisco Garfias.

Lo que nos faltaba. Rafa Márquez metido con el narco. ¿Pero que necesidad? Diría el clásico Juan Gabriel. El futbolista tenía todo: prestigio, dinero, fama y reconocimiento.

Era un ejemplo para los niños, un orgullo para los aficionados mexicanos, una garantía para los equipos en los que jugó en Barcelona, Mónaco, Nueva York y México.

Su carrera como futbolista solo es comparable a la de Hugo Sánchez.

Pero se nos quebró el ídolo. Aparentemente la ambición lo llevó a mezclarse con una actividad que ha generado inseguridad, violencia, muerte y ha enlutado a decenas de miles de hogares mexicanos.

Si se confirman los señalamientos del Departamento del Tesoro, defraudará a todo un país.

La impactante noticia nos llegó otra vez de Estados Unidos. Ya es costumbre que los asuntos de impacto truenen allá. La investigación duró años. Parece muy sólida.

El Departamento del Tesoro dice que el futbolista del Atlas, junto con el cantante grupero Julión Álvarez, son testaferros del crimen organizado.

Le lavaban dinero a la organización del capo Raúl Flores Hernández.

“Ambos hombres tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, dice un comunicado de la agencia estadounidense.

A los dos les fue cancelada la visa, les congelaron las inversiones y les quitaron sus bienes en Estados Unidos. Ninguna empresa estadounidense puede hacer negocios con ellos.

Cuatro propiedades y nueve empresas de Márquez están involucradas en lavado de dinero, según los gringos. Una de las entidades sancionadas es la Fundación Rafa Márquez y su academia de futbol.

¿Qué va a hacer la PGR?, Es la pregunta. ¿Va a investigar?¿Dejará pasar el asunto?¿No sabía nada? ¿Sabía y no hizo nada?

El colega Carlos Puig dice que la Procuraduría sabía del anuncio. Hoy nos enteramos que la cabeza de Flores hasta tuvo precio. Cinco millones de pesos que ofrecía la PGR.

Boletín:

“La PGR trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América…Actúa conforme a la Ley y apegada a la legislación vigente en el país.

“Se informa que el día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el sr. Rafael Márquez Álvarez para rendir su declaración, de manera voluntaria.

“Las investigación está en proceso: seguiremos en estrecha colaboración con los Estados Unidos de América”.

Márquez hizo una breve declaración a los reporteros en los que ofreció colaboración con las autoridades; pidió respeto para él y su familia; y ofreció “esclarecer” todo esto.

“Juega –resumió – el partido más difícil de su vida”.

Y la Federación Mexicana de Futbol. ¿Márquez podrá jugar con la selección nacional a la que pertenece? ¿Podrá seguir alineando con el Atlas?

De acuerdo al punto cuatro del reglamento, está fuera de las canchas fut profesional.

Se ve más fácil que los palenques sigan contratando a Julión –quien pierde, por ejemplo, regalías de “Spotify”- a que Rafa vuelva a vestir los colores nacionales, antes de que se aclare el asunto.

Julión ya grabó un video en Facebook en el que habla de las “notas un poquito incómodas” que se publicaron ayer.

“Me siento en la obligación de dar aclaraciones a todos ustedes. No pasa absolutamente nada. Yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar por donde viene, de que viene, como son las cosas”, dice el cantante.

Y más:

“Les puedo decir que soy una persona de rancho, del pueblo. Me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo. Me lo he ganado.

“Seguimos trabajando. Me he dedicado a hacer música. Gracias a Dios no tengo la necesidad de hacer muchas de las cosas de las que me están acusando.

“No tengo necesidad. A lo mejor son cuestiones de envidias, de celos por el éxito que he tenido. No sé si políticas…el día que me toque dar la cara saldremos a dar la cara. Tengo que asesorarme..”

Hasta donde se sabe, Raúl Flores, alias “El Tío”, lava dinero para los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Lleva décadas en el negocio y, como vemos, está muy bien relacionado. Maneja varios negocios, sobre todo en Guadalajara. Posee hasta un equipo de futbol.

En Estados Unidos lo arrestaron en el 2001. Pasó 10 meses en una cárcel de California y pasó dos años en libertad condicional. Ese es el supuesto socio de Márquez y Julión.

Además del futbolista y el cantante, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) dependiente del Tesoro balconeó a 21 presuntos asociados criminales de Flores.

Pero también a 42 empresas y otras entidades afiliadas que caben en el rubro “Narcotraficantes Especialmente Designados” (Kingpin Act)

Márquez, no hay que olvidarlo, quiso adquirir alguna vez al club Atlas.

Nos avisan del Palacio de Gobierno de Morelos que el gobernador, Graco Ramírez, ya aceptó la “invitación” que le hizo el Congreso de la Unión para hablar del socavón que se abrió en el Paso Exprés. Dos personas murieron al caer su viejo Jetta en el hoyo que se abrió,.

Los voceros de Graco adjuntan un comunicado en el que reiteran que desde 2016 le advirtieron a la SCT sobre la necesidad de modificar el drenaje de la Barranca Santo Cristo, pero ni caso.

“Es claro que el Congreso de la Unión quiere conocer el testimonio del gobierno del Estado sobre lo sucedido en el Paso Exprés, cuyos responsables de su construcción son la SCT y las empresas responsables del proyecto”, dice el comunicado.

El texto cierra con una afirmación que deja muy mal parada tanto a la SCT como al consorcio constructor Aldesa-Epccor: “Advertimos que esto podría ocurrir si no se hacían bien las cosas” .

El INE no ve la suya. Le llueve por todos lados. Hoy es el turno de Pedro Ferriz, aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República. Presentará hoy un juicio de protección a los derechos político-electorales.

El conocido ex conductor no está de acuerdo con los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes de la contienda electoral del 2018, aprobados recientemente por los consejeros.

Atentan contra la libertad de expresión y la difusión de ideas, asevera.

Fin.