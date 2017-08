Presentan programa 2017-2030 para mejorar calidad del aire en la Megalópolis

México.- El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, encabezó este jueves la presentación del Programa “Proaire de la Megalopolis 2017-2030” y anunció la incorporación de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

El funcionario federal destacó los buenos resultados de todas las medidas implementadas en los últimos años con los estados que conforman la Megalopolis, por lo que consideró que “vamos por el camino correcto”.

El plan considera seis líneas estratégicas, entre ellas la reducción, para el año 2030, de contaminantes como el dióxido de azufre y las partículas menores a 2.5 micrómetros de las emisiones totales, explicó el coordinador ejecutivo de la Came, Martín Gutiérrez Lacayo.

En conferencia de prensa al término de la reunión a la que asistieron los representantes de los gobiernos que integran la comisión, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y ahora Querétaro, agregó que, además, se reducirán las emisiones de carbono negro y de dióxido de cabono.

Pacchiano Alamán dijo que a pesar de que en la temporada de ozono que acaba de concluir se tuvieron las peores condiciones atmosféricas observadas en los últimos 20 años en la región, hubo menos días de concentraciones superiores a 150 puntos Imecas que el año anterior.

Agregó que en esta ocasión hubo 12 días, y que el año pasado fueron 19, lo que demuestra que se alcanzó el objetivo trazado de evitar los grandes picos de ozono, ya que en ninguno de los días que fueron superior a 150 se rebasaron los 180 Imecas.

Sobre la Norma 167, explicó que se publicará en las próximas semanas, y que será obligatoria para todos aquellos estados, que hasta hoy son 15, que tienen programa de verificación vehicular obligatoria.

“Quiere decir que tendrán que homologar sus programas de verificación para dar cumplimiento a esa norma, eso no quiere decir que necesiten implementar un programa de Hoy no circula como existe en el Valle de México, porque no ellos no tienen la problemática que existe aquí”, detalló.

En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, expresó que esas son disposiciones de cada autoridad estatal, por lo que será decisión exclusiva de cada una de ellas el determinar si lo requieren o no.

Las acciones consideradas en el Proaire de la megalópolis permitirán que en los siguientes años, hasta 2030, se tenga como meta lograr reducciones importantes de los principales contaminantes, señaló.

El Proaire de la Megalopolis establece que es posible alcanzar reducciones significativas de las emisiones contaminantes a través de seis líneas estratégicas: Sustentabilidad de los ecosistemas megalopolitanos, industria de jurisdicción federal de bajas emisiones y movilidad y accesibilidad sustentables.

También desarrollo urbano y eficiencia energética, abatimiento de emisiones de fuentes dispersas y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad del aire.

Entre las medidas que destacan, de las 38 que impulsará el gobierno de la República en coordinación con las entidades que conforman la Came, está la conversión de la termoeléctrica de Tula a uso exclusivo de gas natural.

Así como la reducción de emisiones en las industrias del cemento, papel y química, vidrio, pinturas y en la refinería de Tula, al igual que en los vehículos privados, del transprote público y de carga.

Gutiérrez Lacayo precisó que las medidas van dirigidas a todas las fuentes de emisión de contaminantes, no sólo en el Valle de México, sino en todas las ciudades de la Megalópolis.

