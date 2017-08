Salma Hayek disfruta las aventuras

México.- “Pura vida #adventure“, escribo la actriz mexicana Salma Hayek en su cuenta de Instagram, al subir un video donde hace gala de su buena condición física y flexibilidad corporal.

La protagonista de How to be a Latin Lover se ve en el video rodeada de una espesa vegetación y auxiliada por dos chicos, quienes la apoyan para mostrar diversas posiciones de cómo lanzarse de una tirolesa. En la primera postura logra arquea toda la espalda hasta tocar sus pies con las manos, después se pone de cabeza y, finalmente, pide que la giren.

Definitivamente, a sus 50 años Salma goza de una excelente condición física y una gran flexibilidad, que sin duda le permiten disfrutar de los deportes extremos y de grandes aventuras.

En últimas fechas la actriz mexicana más reconocida en Hollywood no para de compartir sus arriesgadas aventuras por Instagram. Este año lo mismo voló en un globo aerostático con su hija Paloma, que practicó buceo con su esposo el empresario François-Henri Pinault.

Pura vida #adventure A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 9, 2017 at 8:54am PDT