‘Bang Gang, una moderna historia de amor’, muestra los excesos

Excélsior

México.- Hace 22 años el director Larry Clark y el guionista Harmony Korine le entregaban a los amantes del cine la cinta Kids, misma que en 1995 se convir­tió en un himno de la juven­tud y sus excesos debido a los planteamientos que realizaba y en los que estaban involu­crados temas como el de las drogas, el sexo y el VIH.

Al referirse a las nuevas generaciones, que muchos suelen llamar Millennials, la directora francesa Eva Hus­son llega a la cartelera con Bang Gang, una moderna historia de amor, misma, que así como Kids, habla del uso de drogas, el sexo, los intere­ses y los excesos que viven los jóvenes del siglo XXI.

“Las nuevas generacio­nes, por lo menos en Francia, vienen de un periodo que ha sido apolítico. En mi país en los últimos 20 años la políti­ca ha sido aburrida y qué es lo que hacen los jóvenes cuando viven así, cuando los gobier­nos no se preocupan por ge­nerar políticas favorables a todos, pues toda su energía la usan para entregarse a la fies­ta, a tener relaciones sexuales o consumir estupefacientes. El mundo está enfermo, está mal y los jóvenes lo resien­ten. Estas nuevas generacio­nes no podrían entenderse sin el uso de las redes sociales, es imposible hablar de ellos sin las redes sociales, pues ahí reflejan lo que son, sus gustos y por eso me interesó plas­mar eso en la cinta”, precisó en entrevista exclusiva con Excélsior Eva Husson.

Bang Gang, una moderna historia de amor sigue a un grupo de estudiantes que ante el aburrimiento y la indiferen­cia que tienen ante la vida, la cultura o la políti­ca, se entregan a los excesos y los place­res cuando deciden inventar el juego del Bang Gang, que consiste en girar una botella y pe­dirle a los involu­crados cosas como drogarse enfrente de todos, intercambiar besos, caricias, parejas y tener sexo mientras una cámara de celular graba todo lo que sucede en el lugar para después compartirlo en las redes sociales.

“La idea nació cuando leí hace 20 años una nota pe­riodística que decía que en una ciudad del sur de Estados Unidos 300 chicos de entre doce y die­ciocho años lleva­ban a cabo orgías clandestinas en las que las drogas y el alcohol estuvieron presentes. El caso se destapó cuando en el hospital de la lo­calidad empezaron a detec­tar que varios adolescentes llegaron al mismo tiempo presentando cuadros de sífi­lis. Eso fue justo el detonan­te para darle forma a Bang Gang, Una moderna historia de amor”, comentó Husson, quien complementó su idea al decir que las nuevas genera­ciones viven de la instantanei­dad y lo superficial.

Ante la pregunta de qué opinión le merece el hecho de que muchos críticos cine­matográficos comparen Bang Gang, una moderna historia de amor con Kids, la reali­zadora que presentó este fil­me en la pasada edición del Riviera Maya Film Festival, comentó:

“No me incomoda que la gente haga ese tipo de co­mentarios. Es una referencia bastante fuerte y es un cum­plido que digan eso. La dife­rencia es que aquella termina en tragedia… Recuerdo que los jóvenes que crecimos con Kids no podíamos ha­cer el amor sin pensar en la muerte. Era muy fuerte en nuestra generación, mientras que los jóvenes de ahora no piensan eso, pues ya tienen más opciones”, acotó la tam­bién actriz.