“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Socavón suma de errores y falta de supervisión

Este jueves se presentó un dictamen externo que concluye que el socavón en el paso exprés es la suma de errores, mala calidad, deficiencia de servicios de limpieza y mantenimiento, así como una nula supervisión de la obra.

A mi mente vienen las imágenes de aquel video en el que Gerardo Ruíz Esparza, cuál protagonista de película va recorriendo el paso exprés narrando “su supervisión” de la obra; obvio queda en evidencia que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, no sabe del tema, y así como destacó que él sirve a México, y a los largo de los años tiene una amplia trayectoria en el servicio público, es un hecho que en todo su desempeño profesional, no ha ejercido con responsabilidad y ética los cargos que ha ejercido. Hace un mes en una actitud prepotente, destacó que él no renunciará por el Socavón, que sólo dejará su cargo si quién él sabe, le pide su renuncia.

El dictamen sobre lo sucedido en el paso exprés tardó más de un mes, y a lo largo de estos días han surgido denuncias e irregularidades, en prácticamente todos los proyectos de infraestructura que se han desarrollado en la presente administración. Ha salido a la luz que Gerardo Ruiz Esparza, no cuenta con la capacidad para estar al frente de la Secretari?a de Comunicaciones y Transportes, por lo que es insostenible su posición al frente de una responsabilidad superior para la que no puede responder. Quién él ya sabe debería de solicitar a la brevedad la renuncia, ya que es claro que Ruiz Esparza no tiene compromiso ni responsabilidad por México, ni por los mexicanos.

La apertura del PRI afecta intereses de grupos de clase política

Tómelo con atención.- Este sábado se celebra la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Para esta jornada, el Consejo Político del Partido ha trabajado por más de tres meses, escuchando a distintos grupos y organizaciones para lograr consensos en temas álgidos, como la Visión de Futuro del Partido, la apertura a candidaturas ciudadanas y de simpatizantes no sólo hacia la Presidencia de la República, sino rumbo a todos los cargos de elección popular.

En la semana pudimos observar la férrea defensa de los temas en voz de grupos políticos de antaño, como Ulises Ruíz, o Manuel Andrade, quienes se resisten a los cambios que limitarían su permanencia en el poder.

Sin duda los priistas enfrentan el reto de mantener la unidad rumbo al 2018, ante la amenaza de la conformación de un frente único rumbo a la contienda presidencial, o simplemente de un bloque de izquierdas que pudiera complicar el proceso. Por lo anterior, hay malestar y diferencias entre los priistas; heridas que el liderazgo de Enrique Ochoa no cicatrizo, y es momento de un relevo en el liderazgo que permita dar paso al cambio, y credibilidad a sus militantes y simpatizantes rumbo a la elección presidencial del 2018, para lo que ya perfilan a Alejandro Moreno Cárdenas, un joven político conciliador con amplia trayectoria como Diputado, Senador, y Gobernador de Campeche.

La caída de Rafa Márquez y Julión Álvarez

Tómelo con Interés.- El pasado viernes Rafael Ma?rquez y Julion Álvarez, fueron señalados por el Gobierno de los Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses establecen que ambos personajes no tienen operación directa pero están ligados a lavado de dinero, o manejo de recursos.

Sin duda en muchos casos, personalidades como los deportistas y artistas reciben y manejan muchos recursos, sin tener claridad de la procedencia de los mismos. De igual forma, las fundaciones que constituyen para hacer labor social, reciben ingresos y donaciones de los que no tienen certeza, por lo que es importante se cercioren sobre la operación de recursos, y cómo disponen y canalizan sus ingresos; sin duda las autoridades de la Procuraduría General de la República, y de Hacienda y Cre?dito Público, tienen una gran labor para llegar al fondo, y aclarar por completo lo que sucede en torno a los señalamientos contra ambas personalidades.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.