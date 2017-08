¿Los muertitos culpables de socavón?

El equipo de “expertos independientes” encargados de realizar el peritaje sobre las causas que provocaron el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, concluyó que el colapso se debió a la falta de supervisión, no haber cambiado una alcantarilla en mal estado y la basura acumulada.

Los ingenieros civiles encargados del análisis no hablaron de posibles responsables del desperfecto en una carretera que costó 2,200 millones de pesos, el doble de lo presupuestado y que se entregó mucho tiempo después, ¿será que los culpables fueron los muertitos?

El culpable señores, es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, porque no asumió su responsabilidad en una obra de tal envergadura que no costó cualquier baba de perico al pueblo de México que es el que las paga. Por esa razón Ruiz Esparza debe renunciar y ponerse a las órdenes de las autoridades para que decidan que castigo se le debe imponer, que no es otro que la cárcel.

Pero no nos hagamos ilusiones, en México eso no sucede y menos tratándose de un miembro del Grupo Atracomulco y de un cómplice del inquilino de Los Pinos que ha manejado la obra de infraestructura durante más de 10 años, -Edomex y gobierno federal- con su respectivo moche.

No es la primera obra en la que la negligencia del funcionario de marras está presente, de hecho se le conoce como el Secretario de las obras chafas porque tanto en el Estado de México, en su anterior cargo, como en el actual del gobierno federal ha entregado muy malas cuentas. Y todavía tiene el descaro de decir que “castigar a los culpables, mi responsabilidad por el socavón”.

¿Qué tiene que hacer un licenciado en derecho de Lasalle en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Transas de otra forma no se explica cómo puede ocupar ese cargo.

Enrique “Clavillazo” Ochoa debe agradecer al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos haber hecho público que el futbolista Rafael Márquez y el cantante “Julión” Álvarez estaban involucrados en operaciones de lavado de dinero de un narco que trabaja para cárteles del Pacífico. Es cierto opacó a las mesas de trabajo para la XXII Asamblea que comienza hoy, pero también tendió una cortina de humo para dar paso a la desaparición de los candados que impedían que hombres en los que Peña Nieto tiene la vista puesta para inclinar el dedo en el 2018 pudieran entrar a la competencia por la candidatura del tricolor. ¿O es un mensaje de Trump con otros fines?…La última ocurrencia de Miguel Ángel Yunes: recomendar a los habitantes de la montaña veracruzana, a los indígenas, que se enteraran por las redes sociales sobre las medidas a tomar para prevenir posibles daños del Huracán Franklin… ¿Será que Rafa Márquez también lavó el reboso de Margarita Zavala? La señora Calderón le dio vuelo en las redes sociales a una fotografía en donde aparecía al lado del capitán de la selección mexicana de futbol, la misma que ya desapareció. Por cierto, Rosa Alicia Álvarez, madre del capitán de la selección nacional es diputada por el V Distrito de Michoacán por el PRI-PVEM, ¿lo sabrá Clavillazo?…Se esperaba que al inicio, anoche, del partido entre Atlas y América hubiera alguna manifestación con mantas o de alguna otra forma en favor de Márquez, pero no hubo nada, ¿será que la Federación Mexicana de Futbol no quiere saber nada de él?

circuitocerrado@hotmail.com