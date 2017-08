Para un buen “trago”, el secreto es un buen balance

México. Desde el fondo de la barra del bar, equipada con todo tipo de especies exóticas que vuelven los cocktailes verdaderas recetas, el mixólogo Rodolfo Domínguez confiesa que el secreto está en “balancear los tragos”.

Con más de 10 años en el oficio de cantinero o barman -prefiere decir él- explica en entrevista con Notimex que “balancear los tragos es que no esté ni muy dulce, ni muy ácido, y eso es balancear; y es lo primero que uno debe de aprender para estar aquí”.

Para eso, reitera, “debes poner las cantidades necesarias de jarabe o de limón, además de memorizarlas, para que después cada bebida que sirvas sepa igual a la anterior; pero antes de eso es necesario entrenar el paladar”.

Eso significa estar siempre probando las cosas; “no veo que sea tan diferente de un Chef, tienen esas mismas sensaciones de aprender y de conocer todos los sabores que tenemos”, agrega el cantinero del Xaman Bar en la colonia Juárez de la capital mexicana.

Antes de enseñar a preparar el trago llamado “Xaveri”, en honor al festival del mismo nombre que se realiza 12 y 13 de agosto en el Foro Indie Rocks! de la colonia Roma Norte en la ciudad de México, revela también su gusto de pasear por los mercados de esta capital.

“Me encanta ir al mercado y ver lo que está super fresco, que es lo de temporada y al final es lo que marca la diferencia; teniendo buenos productos es un resultado muy bueno, es como muy difícil que fallemos”.

Y es justo el paladar del barman lo que marca la diferencia entre uno y otro, “todos los tragos hay que probarlos; no sale ningún producto si no me gusta, que quede como a mi me gustan y eso pienso que ha de ser el secreto”.

Para preparar el trago Xaveri se requiere: soda artesanal de chicha, 20 mililitros de tequila, 20 mililitros de mezcal, 10 mililitros de licor de damiana y jugo de xoconostle.