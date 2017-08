Productora de “Grey´s Anatomy” y “Scandal” deja ABC y se muda a Netflix

Los Ángeles.- Shonda Rhimes, escritora y productora de famosas series como “Grey´s Anatomy” y “Scandal”, dejará la cadena de ABC tras firmar un contrato con el gigante en streaming Netflix.

De acuerdo con el medio estadunidense The Hollywood Reporter, Rhimes y su productora Shondaland, junto con su socia Betsy Beers, crearán y producirán nuevos proyectos para la plataforma más famosa en series.

“Shonda Rhimes es una de las más grandes narradoras de historias de televisión. Su trabajo es apasionante, ingenioso, emocionante, excitante y rompe tabúes, es el mejor.

“He tenido la oportunidad de conocerla y ella es una verdadera Netflixer de corazón, ama la televisión y las películas, es apasionada con su trabajo y es entregada con su audiencia. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Netflix”, dijo el encargado de contenido de la plataforma, Ted Sarandos.

Según el portal Rhimes, por su parte expuso: “la mudanza de Shondaland a Netflix es el resultado de un plan compartido que Ted Sarandos y yo construimos basado en mi visión como “storyteller” (contador de historias) para la evolución de mi compañía.”

A pesar del contrato firmado por cuatro años, sus creaciones como “Grey´s Anatomy”, “Scandal” y “How to Get Away With Murder” continuarán proyectándose en Estados Unidos a través de la señal ABC, gracias a que fue su hogar durante más de una década.