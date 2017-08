-Termino el XXII carnaval del PRI

Por Héctor Moctezuma De León.

Este sábado en el Palacio de los Deportes llegó a su fin el XXII Carnaval del Partido Revolucionario Institucional con proclamas triunfalistas como aquella que se aventó un personaje disfrazado del Clavillazo, el cómico de la gabardina, quien dijo que en el 2018 van por el “carro completo”.

En la fiesta del Carnaval priísta que también le llamaron XXII Asamblea Nacional Ordinaria, apareció también el Mago, -ve dinero y lo desaparece- quien parafraseando a su mentor, la Hormiga Atómica– no presente en las fiestas que un día encabezó como el Rey Momo– les dijo que no se hagan bolas, el candidato será un advenedizo, no un priísta.

Ningún encapuchado protestó, todos aceptaron que se quitaran los candados que impedían al que se disfraza del, Guason, participar en la contienda interna, como le llaman al dedazo que saldrá en Carro Alegórico desde Los Pinos a más tardar a fines de este año.

De nada sirvieron los pataleos de Capulina que al final se disciplinó con la promesa de que será senador por tercera vez y coordinador de la bancada priísta en la Cámara Alta. Los mariachis callaron, ni Ivonne Ortega, tampoco Ulises Ruíz, mucho menos César Augusto Santiago levantaron al voz a pesar de haber llegado con el disfraz de lobo feroz.

Antes del final cuando el Mago –aparece casas blancas- tiraba la línea a los “soldados de la patria” las gradas en las partes altas del Palacio de los Deportes se empezaron a vaciar, tras escuchar a tres oradores con discursos que no interesaron a nadie. Así terminó un carnaval más de los priístas que piensan que montados en sus carros alegóricos van a salir avante en el 2018. Un carnaval largamente anunciado.

El pasado 5 de agosto titulé la columna en este espacio: “No habrá fractura en el PRI” y el sábado se confirmó mi pronóstico, un presidente débil como Enrique Peña Nieto impuso su voluntad en la Asamblea y al final todos marcharon al ritmo de Los Pinos, como se estila en ese partido cuando el Jefe del Ejecutivo emana de sus filas. No dude que los que protestaban amarraron un cargo de elección popular, son más falsos que la Asamblea Constituyente de Maduro…Inminente elección de la senadora, Ana Lilia Herrera, como presidenta de la mesa directiva del Senado en el último año de ejercicio de la legislatura para comentar que fue precisamente en la Cámara Alta en donde la ex –presidenta municipal de Metepec ocupó un modesto cargo en la coordinación de Comunicación Social y su jefe era precisamente el actual titular de esa área, René Hernández…Ahora se explica porque el gerente de Comunicación Social de Emilio Lozoya en Pemex, Ignacio Durán gastaba tanto dinero en los caros restaurantes de la Condesa y Polanco libando con una sector de la prensa que aplaudía las corruptelas de Lozoya, el hoy desaparecido acusado de recibir “propinas” de la petrolera brasileña Odebrecht, tenían dólares hasta para aventar para arriba…El futuro de Ernesto Nemer corre peligro a pesar de haber coordinado la campaña de Alfredo del Mazo, el balconeo que le traen en las redes sociales por esos cheques que entregó a la Fundación Rafael Márquez cuando era subsecretario de Sedesol lo puede dejar fuera del equipo de Alfredito.

