“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén.

Abatir rezagos y desigualdad el gran reto

Esta semana se celebran 25 años de la creación de la Secretari?a de Desarrollo Social. Un esfuerzo de políticas públicas por abatir las desigualdades y los rezagos sociales en nuestro país.

Resulta contrastante como en este periodo los esfuerzos han resultado inútiles, toda vez que es estos años la pobreza ha avanzado y día a día las desigualdades son mayores en lo que ahora vivimos que ya son tres Méxicos distintos. Partimos desde la innovación la gran infraestructura y el desarrollo que día a día hace más rico a los ricos; pasamos por un amplio margen de la población que batalla por tener servicios y posibilidades de salir adelante en lo que antes era catalogado como la clase media y hoy es considerada la clase media baja y finalmente un buen número de mexicanos ubicados en zonas urbanas y rurales que no tienen acceso a servicios básicos de agua, salud y educación.

Un cuarto de siglo que parece tiempo perdido en esfuerzos que aunque permanentes parecieran aislados para intentar sacar adelante a nuestro país.

Celeridad de PGR, SHCP y otras autoridades para congelar cuentas a Rafa y Julión

Tómelo con atención.- Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que señalan a Rafael Ma?rquez y Julión Álvarez como presuntos vinculados con lavado de dinero y manejo de recursos del Narcotrafico, resulta sorprendente la celeridad con la que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, Secretari?a de Hacienda y Cre?dito Público y Procuraduri?a General de la República para congelar cuentas bancarias de ellos y familiares. Lo sorprendente es como en los casos de Tomas Yarrington, Javier Duarte, Eugenio Hernández y Roberto Borge como no han actuado del mismo modo y en varios de los casos aún pueden operar sus cuentas bancarias.

No cabe duda que en ocasiones el proceder y actuar de las autoridades deja mucho que desear y no tiene explicaciones lógicas. Como es posible que las autoridades no se percataran hace varios meses de como la delincuencia organizada tendió una red de operación con personajes públicos como Rafa Márquez y Julion Álvarez ? Cuantos deportistas, artistas y personalidades de otros ámbitos estarán siendo víctimas de esta red de operación?

Los presidenciables; Juego nuevo baraja nueva

Tómelo con Interés.- En el marco del 25 Aniversario de la Secretari?a de Desarrollo Social, resultó interesante ver el comportamiento y proceder de los Secretarios de Estado. Tras la Asamblea del Revolucionario Institucional el sábado pasado y una vez eliminados los candados, los integrantes del Gabinete vuelven a estar en la jugada y es casual el ver a un José Narro al que vitorean con Goyas al salir del Museo de Antropología o un José Antonio Meade que ahora reconoce su vínculo de toda la vida con el PRI desde que su padre era militante activo o un Enrique de la Madrid mostrando en Redes Sociales su lado familiar y humano al llevar a comer a su madre, Paloma Cordero y su hermana Margarita a San Angel; Aurelio Nuño intentando lucir como el alumno aplicado del grupo o un Miguel Osorio Chong que mantiene la calma y serenidad con la experiencia de haber sido ya Gobernador. En fin que Enrique Peña Nieto tiene todas sus cartas de nuevo en el juego y si bien los priistas no tienen tarea fácil, también es cierto que nadie puede descartarlos de la sucesión presidencial del 2018.

Para muchos Andrés Manuel López Obrador corre en la mejor posición; sin embargo su pelea nones contra adversarios, sino contra el mismo y hay quienes observamos que el Peje está acostumbrado a ganar perdiendo, ya que al no gobernar no genera negativos y eso le permite seguir aumentando las prerrogativas y consolidando la presencia de MORENA en el país.

