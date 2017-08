Belinda, 28 años en 28 fotos, de ‘Lolita’ a ‘sex symbol’

Excélsior

México.- En el pop grabe o no disco, cante o no, Belinda se mantiene como la mandamás del género y hasta se da tiempo para actuar, tener un mediático romance con un novio que no es una ilusión —aunque vive de ello— y hasta de tener al día en su vida a su fiel legión de incondicionales fans que la siguen en sus redes sociales, más de 5 millones en Instagram y 4 millones en Twitter.

Con un esperado cuarto álbum que no terina de lanzar al mercado, las esporádicas apariciones como actriz, los publicitados romances con el mago Criss Angel o el futbolista Giovani dos Santos, su crossover con Moderatto en su versión hard pop de 2004 de Muriendo Lento, el ascenso como estrella de telenovelas infantiles o por su transformación física de Lolita a sex symbol —ya sea de manera natural o con ayuda de cirugías plásticas— la estrella es tema hoy por su 28 onomástico.

Belinda Peregrín Schüll, nació un día como hoy pero de 1989 en Madrid, España, siendo hija de padre español y madre francesa y tars emigrar a los cuatro años a la Ciudad de México a sus 11 primaveras debutó en la telenovelas infantil Amigos x siempre (2000) para luego emprender carrera como promesa de la empresa televisiva de San Ángel en Aventuras en el tiempo (2001), Cómplices al rescate(2002), Corazones al límite (2004), Patito feo (2007) y Camaleones (2009).

Su debut en la música se remonta a 2003 con su álbum homónimo al que siguieron Utopía (2006), Carpe diem (2010) y Catarsis (2013).

Su lista de supuestos noviazgos también ha sido parte de su carrera, al ser vinculada sentimnentalmente con Octavio García, Mohamed Morales,Cristopher Uckermann, Giovani dos Santos, Pepe Díaz, Mario Domm, El Payo,Jay de la Cueva (Moderatto), Billy Rovzar y actualmente el estadunidense Criss Angel.

Además de ser modelo y rostro de numerosas marcas y campañas recientemente Belinda salió en busca de la conaquista de Hollywood, donde debutó con un pequeño papel, como su bikini, en la nueva versión de la película Baywatch(Guardianes de la Bahía), al lado de Dwayne Johnson The Rock y Zac Efron, además de otras beldades en traje de baño como Alexandra Daddario y Kelly Rohrbach, entre otras.