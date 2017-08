Con el corazón por delante, peleador “Caxorro” Cruz va por título

México.- Con el corazón por delante, así sube el peleador mexicano Julio César Cruz al octágono, lo que demostrará el próximo 18 de agosto, cuando dispute el campeonato de peso welter de la empresa de artes marciales mixtas XFL (Xtreme Fighters Latino).

“Mi fuerte en la jaula es el corazón, más allá de todo, dejar todo en la jaula, entreno para eso. Muchas peleas las he ganado gracias al corazón, en la vida y en el trabajo hay dificultades, estamos en clase, entrenamos, hacemos dieta, pero es parte de un peleador”, dijo.

En entrevista con Notimex en el gimnasio “Bonebrakers”, el apodado “Caxorro”, quien debutó como profesional en 2009 y fue campeón dos años después, recordó sus inicios en esta disciplina, en la cual empezó prácticamente por obligación.

“A los siete u ocho años me obligaban a hacer taekwondo, me gustaba más pintar y bailar, pero mi mamá me decía ‘haces esto y pintura después’, y con tal de hacer pintura hacía taekwondo. En secundaria empecé capoeira, después conocí a un maestro de muay thai y jiujitsu y empecé a entrenar”, detalló.

Años después llegó al gimnasio donde entrena, en el cual se ha formado como atleta y como persona. Su primera pelea profesional fue con XFL, a la que considera “la mejor liga de México” de todas las que ha participado.

Agradecido con la disciplina por las enseñanzas y por el camino que tomó, indicó que las artes marciales mixtas cambiaron su vida, “sino hubiera entrado no sé qué sería de mí, afortunadamente conocí este camino y estoy aquí”.

Con récord profesional de 20-10, el “Caxorro” buscará el 18 de agosto en la Carpa Astros de la Ciudad de México el título welter de la empresa cuando enfrente al brasileño Renato “Indio” Valente (3-1), al que ya enfrentó en Campeche y al que superó.

“A veces es engañoso el récord, a lo mejor él tiene más hambre que yo, o yo que él, mi admiración a Renato, hace lo mismo que yo, luchamos y entrenamos para esto, a ver quién es mejor el 18 de agosto”, añadió.

Tras manifestar que su objetivo es ser un ejemplo para sus tres hijos y para las nuevas generaciones de peleadores, reconoció que con 10 años en las AMM (Artes Marciales Mixtas) su salida está cerca, con lesiones más frecuentes, pero listo para aprovechar cualquier oportunidad y, por qué no, cumplir su sueño de llegar a UFC.

“Todos los peleadores soñamos con llegar a UFC, es nuestro gran sueño, si llega la oportunidad créanmelo que lo haré igual que hoy y siempre. Nunca es tarde, pero tenemos que hacer cosas increíbles para que sea posible”.

“Me dedico de lleno a las AMM, son mi vida, mi pasión, mi todo. Sueño, lucho y vivo AMM, soy millonario porque estoy con amigos, con familia, el equipo, no me falta nada más que ese título del 18 de agosto”, concluyó.