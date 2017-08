FIFA revela a los 12 técnicos nominados al premio “The Best”

Zúrich.- Directores técnicos como Massimiliano Allegri, José Mourinho, Antonio Conte, “Pep” Guardiola, Zinedine Zidane y Diego Simeone fueron nominados al Premio “The Best” a Mejor entrenador de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2017.

Un grupo de leyendas asignado por la institución, en el que sobresalen nombres como Cafú, Landon Donovan, Diego Armando Maradona, Carles Puyol, Carlos “El Pibe” Valderrama y Edwin van der Sar elaboraron una lista de 12 candidatos para llevarse el galardón.

A partir del 21 de agosto, seleccionadores nacionales, capitanes, medios de comunicación y la afición podrán votar para elegir al ganador de la estatuilla que reconoce al mejor estratega del año, y en septiembre se dará a conocer a los tres candidatos definitivos.

El 23 de octubre jugadores, entrenadores y demás se darán cita en Londres para la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que entregan los premios a Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador, el Premio Puskás, el Premio a la afición y el Premio The Best al guardameta.

Lista de los 12 candidatos al Premio “The Best” a Mejor Entrenador:

Massimiliano Allegri (ITA-Juventus)

Carlo Ancelotti (ITA-FC Bayern Munich)

Antonio Conte (ITA-Chelsea)

Luis Enrique (ESP-FC Barcelona)

Pep Guardiola (ESP-Manchester City)

Leonardo Jardim (POR-AS Monaco)

Joachim Low (ALE-Selección de Alemania)

José Mourinho (POR-Manchester United)

Mauricio Pochettino (ARG-Tottenham Hotspur)

Diego Simeone (ARG-Atlético de Madrid)

Tite (BRA-Selección de Brasil)

Zinédine Zidane (FRA-Real Madrid)