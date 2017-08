Héctor de Mauleón los tiene bien puestos

Por Francisco Garfias.

Héctor de Mauleón es un periodista que me merece respeto y admiración. Los tiene muy bien puestos.

Sus investigaciones han dejado al descubierto hasta donde ha avanzado el crimen en la Ciudad de México, diga lo que diga Miguel Mancera.

Asume riesgos enormes al balconear el reino de la delincuencia y el narcomenudeo en colonias como La Condesa o delegaciones como Tláhuac.

Me quito el sombrero ante su trabajo. Es de los que no confunden periodismo con activismo. Tampoco ve la realidad en blanco y negro. Ofrece datos, no opiniones.

Sus textos no pasan por el tamiz de una posición política.

Me impactó ver el amenazante video que ayer le enviaron al columnista de El Universal. acompañado de un escalofriante mensaje: “Sr. Héctor la sentencia está por cumplirse. La muerte le ha llegado”.

Un criminal, amparado en el usuario @GayoFlipa, coloca una foto del periodista, empuña una pistola y le dispara seis veces a la imagen. Las seis al rostro del columnista.

Para hablar del tema buscamos a Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación y uno de los principales promotores del mecanismo de protección a periodistas.

“Ya entramos en contacto con él. Estamos trabajando en el esquema de investigación y en el de protección. No te puedo decir más”, nos dijo Roberto.

Y es que bajo el paraguas de la impunidad, la delincuencia ha convertido a los periodistas incómodos en blanco de ataques fatales. Son nueve los colegas asesinados en el país, solo en lo que va del 2017.

La mayoría relacionados con el crimen organizado.

Videos como el que le enviaron al columnista tienen, sin duda, un sesgo intimidatorio no solo para de Mauleon sino para todos los periodistas que escriben sobre delincuencia.

Está claro que el terror que siembran inhibe, pero no es suficiente para imponer el silencio y alimentar la impunidad.

Después de lo que vimos en el citado video dan ganas de gritar: ¡Todos somos Héctor de Mauleón!

Nos dice algún ocurrente priista que ahora, para ser candidato del partido “basta con la loción”.

Son las palabras que utilizó para ilustrar lo ocurrido en las reuniones que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostuvo esta semana con legisladores del otrora partidazo.

Diputados y senadores lo trataron como si ya fuera el candidato. Hubo visos de cargada.

Cuentan que no hubo caras largas ni cuando anunció que el ajuste, en el Presupuesto del 2018, será de 80 mil millones de pesos.

El priista contrastó esta conducta de los legisladores con la registrada el año pasado, cuando el propio Meade les anunció el gasolinazo que venía en enero.

Del tema hablamos con el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien presidió la mesa de estatutos que eliminó los candados requeridos por el PRI para ser candidato presidencial.

Durante el programa “Desde la Trinchera”, que se transmitió anoche por ADN 40, manifestó:

“La Asamblea no fue el predestape de Meade. Fue el predestape del PRI. Vamos a tener una baraja más amplia. Pepe Meade cabe perfectamente en esa baraja con más comodidad que antes.

“Hay otras cartas también fuertes, también muy buenas. Lo importante para nosotros es tener esa riqueza”.

Le repetimos la frase del ocurrente priista, de que “para ser candidato basta la loción”.

Respondió entre risas:

“Efectivamente, apenas empiezas a oler a candidato, la situación empieza a cambiar. El sentido de la militancia, por una señal de ese tamaño, es que (el político que lleva la loción) también entra en el juego.

“Pero si de eso se tratara, no necesitas mandar señales. Cuando hay una definición se hacen los arreglos que se tengan que hacer y punto. No es el caso.

“ Aquí es al revés, se trata de enriquecer la decisión”, puntualizó.

Saque usted sus conclusiones: es Meade el tapado si o no.

No tardó mucho en despejarse la incógnita que planteábamos ayer aquí sobre la postura de la SCJN en torno al amparo que interpuso América Mobil (O Telcel), de Carlos Slim por la llamada tarifa cero.

Los ministros del Tribunal Supremo le dieron la razón a Telcel. Dicen que esa tarifa cero si es inconstitucional.

La controvertida tarifa impide a Telcel cobrar a la competencia una tarifa de interconexión por ser “agente preponderante” (tener más del 50 por ciento del mercado) fue votada unánimemente por el Congreso de la Unión hace cuatro años.

Pero en un comunicado que se dio a conocer ayer la SCJN recoge los argumento de la empresa de Carlos Slim:

El Congreso no es competente para fijar la tarifa. Para eso se creó el IFT como órgano constitucional y autónomo.

La tarifa cero se mantendrá hasta 2017. El IFT decidirá en 2018 si la mantiene o no. En manos de ese instituto quedará la decisión final.

Si la elimina, los precios de la telefonía celular subirán irremediablemente.

Héctor Osuna, ex presidente del IFT, lo explica en forma muy sencilla: si Telcel cobra la interconexión en México, ATT hará lo mismo en Estados Unidos y los precios se irán a las nubes.

¿Quién paga? Los consumidores.





No queda la menor duda de que vivimos tiempos de pre candidaturas. La del Jefe de Gobierno de la CDMX no es la excepción.

Morena, favorito para ganar las elecciones, es el único que tiene a cuatro aspirantes registrados en una encuesta a realizarse este fin de semana: Monreal, Shaibaum, Martí y Mario Delgado.

PRI, PAN y PRD no dan color aún.

En el amarillo, que ocupa el Palacio del Ayuntamiento desde 1997 pero que va a unos comicios difíciles, se barajan, entre otros, los nombres de Alejandra Barrales, presidenta del partido, Salomón Chertorivsky, de Desarrollo Económico; y Armando Ahued, de Salud.

A Chertorivsky lo empujan los empresarios. Hay quien jura que es el mejor posesionado del PRD. Tiene fama de honesto y, según su equipo, tiene logros que presumir.

El incremento del salario mínimo; el reordenamiento del comercio ambulante; la reducción de los tramites burocráticos para crear empresas, entre otros.

Fin.