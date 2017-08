-Lozoya: complicidad mata a justicia

Por Héctor Moctezuma De León.

Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalman, director del ISSSTE y Secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, acudirá, este día, a un citatorio que le hizo la Procuraduría General de la República para conocer la Carpeta de Investigación que lo relaciona con sobornos o “propinas” por 10 millones de dólares que presuntamente le dieron funcionarios empresa brasileña Odebrecht.

Lozoya, ex –director general de Pemex acude este jueves a la PGR aparentemente confiado, sin amparo, según aseguró su defensor el ex -subprocurador, Javier Coello Trejo, por lo que no se puede descartar que este llamado de la fiscalía sea una mera simulación.

En este sexenio y en muchos otros más los mexicanos nos hemos dado cuenta que la complicidad mata a la justicia, que un trabajo sucio para la cúpula del poder ha librado a muchos funcionarios de la cárcel. Y en la administración de Enrique Peña Nieto podemos encontrar los casos de Gerardo Ruíz Esparza, Tomás Zerón de Lucio, Alfredo Castillo Cervantes, por citar los más escandalosos.

En el caso de Lozoya Austin no hay que descartar, que fue coordinador de vinculación internacional en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y que de comprobarse que recibió esos depósitos como lo señalan tres altos ejecutivos de la constructora brasileña el asunto pegará directamente a Los Pinos.

Además de sus bravatas de demandar a los funcionarios de Obedrecht que aseguran haber realizado depósitos a cuentas que Lozoya les proporcionó, deberá aclarar porque durante su gestión al frente de Pemex la empresa de Brasil recibió esos contratos multimillonarios por asignación directa.

El asunto apenas empieza y hay más implicados por lo que si en la PGR piensan que todo quedará en la visita de “cortesía” que les hará este día el hijo del salinista, Lozoya Thalman, les puede salir el tiro por la culata.

Ernesto Nemer Álvarez será el encargado de conducir a los “soldados” priístas mexiquenses rumbo a las elecciones del 2018. Nemer entra al relevo de Alejandra “La Pelangocha” del Moral, cuya presencia en la directiva estatal del PRI en el Estado de México era ya insostenible. Nemer quien es señalado de haber entregado donativos de Sedesol a la fundación Rafael Márquez ahora en problemas de lavado de dinero, llega a un partido que en las próximas elecciones podría perder importantes posiciones y sobre todo las diputaciones y las senadurías en disputa…En Veracruz la violencia está peor que en el sexenio del preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Javier Duarte de Ochoa, y la promesa de Miguel Ángel Yunes de poner orden en cien días, ahí duerme tranquila a más de doscientos de que tomó posesión…Inició la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina en un escenario nada favorable para nuestro país y en momentos en que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene la autoridad moral para imponer condiciones al hombre del copete color zanahoria…Gracias a todos los que me han enviado su solidaridad en estos momentos. Gracias por su buenos deseos y sus oraciones…Mike Pence el vicepresidente de los Estados Unidos fue a Chile y ante la presidenta Michelle Bachelet recomendó que los países latinoamericanos rompan relaciones con Corea del Norte, seguro que aquí en México Luis Videgaray estará listo para recomendar la recomendación que seguramente es otra de las locuras de Donald Trump.

circuitocerrado@hotmail.com