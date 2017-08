México necesita la pasión y esperanza de los panistas

Margarita Zavala aseguró que México requiere un gobierno responsable y honesto que no solo promueva y fomente el crecimiento económico sino que lo haga realidad.



“Sin un gobierno honesto, no hay eficacia, no hay política pública que funcione, no hay reforma que garantice el progreso del país”, señaló la aspirante presidencial.



En reunión con la estructura de Yo con México aseguró que “México necesita la pasión, esperanza y alegría de los panistas, porque llegó la hora de demostrar que somos un gran país”.



Durante el encuentro, Margarita Zavala dijo que muchas veces ha imaginado un México con más y mejores oportunidades de educación, cultura y deporte para niños y jóvenes.



“Crear una nueva política de seguridad ciudadana centrada en las personas y basada en las mejores prácticas internacionales”, dijo, es un ideal que merecen los mexicanos.



Tras señalar que llegó la hora de avanzar hacia el futuro, la embajadora de Yo con México dijo a los asistentes que es urgente decir sí a la libertad económica y a una economía más justa.



Además destacó la importancia de una democracia al servicio de los ciudadanos, y de instituciones fuertes, que limiten el abuso de poder.



“Sí a la honestidad, la integridad y la verdad en la vida pública. Sí a un México en donde el gobierno cumpla la ley y la haga cumplir. Donde exista Estado de Derecho”, puntualizó ante simpatizantes de la Ciudad de México.



La espirante presidencial comentó que México necesita superar la incertidumbre, la indignación y el miedo, y dar un paso hacia adelante hacia el futuro.

Margarita Zavala señaló que es la autoridad, y no el ciudadano, quien tiene la responsabilidad fundamental en el combate a la corrupción: “por eso sí importa el liderazgo ético”.