No se hagan bolas, Monreal es el idóneo

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

“No se hagan bolas, el candidato es Colosio” fue la frase que pronunció el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando al interior del PRI corrían los rumores de que Luis Donaldo Colosio sería sustituido como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 1994, dizque porque su campaña no levantaba.

Carlos Salinas, siempre agudo analista y manipulador experto de las ambiciones humanas, salió a calmar a la caballada, porque sabía que detrás de esos rumores había una grilla infundada, manejada en cierta medida por el gran perdedor de 1993-94: Manuel Camacho Solís.

Salinas sabía que, con Luis Donaldo Colosio, el PRI tenía asegurada la Presidencia de la República, aún con la crisis coyuntural del levantamiento zapatista. Es más, incluso este levantamiento contribuía al triunfo de Colosio: el electorado apostaría por mantener el statu quo. Ni remotamente apostaría por una “revolución”, menos de carácter socialista-indigenista.

Por eso, las palabras de Salinas dejaban en claro la línea de la cargada partidista: “No se hagan bolas, el candidato es Colosio”.

Recordé esta anécdota porque, durante las semanas más recientes, muchos amigos míos de MORENA me ha preguntado por quién debería inclinarse su partido para la Jefatura de Gobierno en las elecciones del 2018.

Como ustedes saben, en su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el sábado 12 de agosto, el Consejo Estatal de MORENA no logró conformar una candidatura de unidad para la Jefatura de Gobierno, y, en cambio decidió tomar el camino de la encuesta abierta a toda la población. Malos signos.

Mal signo, porque todos los aspirantes se sienten con los méritos suficientes para no declinar por otro. Y mal signo porque los morenos no aceptaron una contienda electoral interna: los morenos se conocen bien entre sí, o sea, saben de qué pie cojean y saben lo transas que son en eso de las elecciones, incluidas las propias. Y se verían muy mal impugnando sus propias elecciones, obvio.

Pero, la verdad sea dicha, quienes no resulten favorecidos por la encuesta no se van a quedar con los brazos cruzados: todos aspiran al “huesote” de la Jefatura de Gobierno. Y habrá muchos inconformes ante la encuesta envenenada.

Empecemos por lo evidente: en el 2018, la Ciudad de México será para MORENA, salvo que los morenos cometan una mega-estupidez (no la descartemos porque puede suceder).

El PRD se ha desdibujado políticamente, sobre todo después de la calamitosa gestión del inepto metrosexual “rosita” Miguel Ángel Mancera.

Mancera ha hecho todo lo necesario para que el PRD pierda la Ciudad de México en el 2018 y, de forma inexplicable, el PRD ha mantenido vivo su apoyo al incompetente y gris Jefe de Gobierno, que ni siquiera es de ese partido. Vaya, hasta le ha permitido tener una corriente a modo (Vanguardia Progresista) sin siquiera estar afiliado al PRD. ¡El colmo del masoquismo político!

El PRD capitalino, al “mando” de Raúl Flores, sólo ha hecho el papel de apéndice de los caprichos y de las ocurrencias de Mancera. Y a esto hay que sumarle el hecho de que buena parte del PRD capitalino ya trabaja para MORENA.

Todo apunta a que la era del PRD en la Ciudad de México ha llegado a su fin. En el 2018, el PRD pasará a ser oposición de nuevo.

Por eso la importancia de que MORENA postule a un candidato idóneo para el puesto y para la ocasión, y ése no puede ser otro que Ricardo Monreal. Veamos por qué.

De Mario Delgado ni hablemos: pobre político de escritorio que ni con el padrinazgo de Marcelo Ebrard pudo posicionarse como candidato del PRD en el 2012. ¿Qué le hace pensar a este burócrata torpe y engreído que, de entrada, tiene peso propio? Por eso ni lo tomaron en cuenta para la encuesta.

Martí Batres es un vulgar político “despensero”, o sea, un político que ha transmutado sus calenturas socialistas de juventud en una pasión populista por los programas sociales, de ésos que no sólo no remedian la pobreza sino que la perpetúan, para hacer que miles de personas se vuelvan dependientes electorales de ellos.

Batres únicamente sabe dilapidar la riqueza pública en francachelas populistas. Es impresentable ante la gente que de veras crea empresas y empleos, salvo que sean empresarios como Carlos Ahumada, y con esto lo decimos todo.

Claudia Sheinbaum es la fiel escudera de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es la “Sancho Panza” del tabasqueño: lo ha seguido en todas sus locuras y desvaríos. De hecho, todo mundo en MORENA da por sentado que Sheinbaum es la candidata de AMLO. Y muchos consideran que la encuesta es sólo una treta para justificar y para enmascarar el “dedazo” de AMLO.

Pero Sheinbaum es una mala carta, sobre todo porque se presenta como “la gran científica”, sin darse cuenta de que su propia trayectoria la condena. ¿De veras una “gran científica ambientalista”? Riámonos de la señora.

Una “buena científica ambientalista” jamás se hubiera prestado a construir los Segundos Pisos del Periférico, vías urbanas para autos de combustión interna, o sea, para autos que elevan la generación de gases de efecto invernadero.

Una “buena científica ambientalista” jamás se hubiera prestado a la introducción de nuevos medios de transporte público tipo Metrobús, por las mismas razones: más generación de contaminantes de difícil dispersión y de graves afectaciones para la salud.

Sheinbaum nunca le apostó fuerte al STC-Metro ni al Trolebús, como hubiera sido esperable. Y jamás le preocupó la sustentabilidad hídrica de la ciudad capital, fuera del bla bla bla de recetario. Entre otras cosas.

¡Ahora nos la quieren presentar como la “solución con rostro verde”!

Ricardo Monreal no es una perita en dulce, por supuesto, pero ciertamente es el personaje más idóneo para gobernar la Ciudad de México en la presente coyuntura.

Monreal ya sabe cómo se gobierna una entidad federativa.

Monreal sabe manejarse frente al Poder Legislativo Federal, porque ya ha tratado con él y porque ha pertenecido a él en múltiples ocasiones.

Monreal sabe tratar con gobiernos extranjeros, con los altos mandos militares y policíacos, y con la alta burocracia que depende del Senado para ser nombrada.

Monreal sabe tender puentes de negociación con las demás fuerzas políticas, incluido el PRI, el PRD y el PAN. El otro apellido de Monreal es “pragmatismo” y esto resulta clave para la gobernabilidad de una ciudad tan complicada, como lo es la Ciudad de México.

Monreal sabe tratar con el gran capital (nacional y extranjero), lo mismo que con el microempresario y el ambulante.

Monreal sabe tratar a las asociaciones religiosas sin necesidad de caer en falsas devociones.

Monreal conoce el problema de la migración y sabe mover resortes esenciales de la economía transfronteriza.

Monreal es un viejo lobo de mar, un zorro de la política. ¿Corrupto? Pues cualquiera puede serlo dentro de nuestro poroso y débil sistema político-administrativo, pero, ciertamente, a él no le han caído, pese a las múltiples acusaciones en su contra.

¿De veras alguien, en su sano juicio, piensa que Ricardo Monreal no es el candidato idóneo de MORENA para la Ciudad de México?

Bien saben ustedes que MORENA no es santo de mi devoción, sobre todo por la sombra populista de su mentor y líder espiritual. Pero, más allá de filias y fobias, como analista político me queda claro que el mejor candidato que puede lanzar MORENA para la Ciudad de México se llama Ricardo Monreal, y esperemos que AMLO no se obstine en imponer a su “nueva delfina”, Claudia Sheinbaum, porque podría generar el primer gran cisma de MORENA.

Concluyendo…

La mejor fórmula para MORENA de cara al 2018 es la siguiente:

Ricardo Monreal para Jefe de Gobierno.

Batres y Sheinbaum para el Senado de la República (y, claro, con su respectiva cuota en la administración pública de Ricardo Monreal).

Si los morenos lo hacen así, les aseguró que MORENA se queda con la Ciudad de México al menos hasta el 2030.

Así que, mis queridos morenos, no se hagan bolas: el candidato es Ricardo Monreal.